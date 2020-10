Αθλητικά

Βραζιλία: έγραψε… ιστορία ο Νεϊμάρ

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, ξεπέρασε το «φαινόμενο» και κοιτάει πλέον την κορυφή.

Το παιχνίδι με το Περού (2-4) θα μείνει αξέχαστο στον Νεϊμάρ, ο οποίος με το χατ τρικ που σημείωσε, ξεπέρασε τον Ρονάλντο και είναι ο δεύτερος σκόρερ στην Ιστορία της εθνικής Βραζιλίας.

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε τα 64 γκολ με τη «σελεσάο» κι άφησε στην τρίτη θέση το «φαινόμενο» που έχει 62 γκολ. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο μεγάλος Πελέ που έχει 77 τέρματα, αλλά με δεδομένο ότι ο Νεϊμάρ είναι μόλις 28 ετών, είναι πιθανό να τον ξεπεράσει.

Την πεντάδα των αρχισκόρερ στην εθνική Βραζιλίας, συμπληρώνουν οι Ρομάριο με 55 γκολ και Ζίκο με 48. «Είναι άδικο να γίνονται συγκρίσεις. Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι ο Νεϊμάρ είναι απρόβλεπτος. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και γίνεται όλο και καλύτερος και πιο ώριμος», δήλωσε ο προπονητής της Βραζιλίας Τίτε.