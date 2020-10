Life

Πέθανε η “Μπέρτα” από το “Two and a Half Men”

Έφυγε από τη ζωή η αξιαγάπητη ηθοποιός. Το «αντίο» από τον Τσάρλι Σιν.

Πέθανε από ανακοπή η ηθοποιός Κοντσάτα Φέρελ, η οποία έγινε γνωστή κυρίως από το ρόλο της «Μπέρτα», της οικονόμου στην τηλεοπτική σειρά «Two and a Half Men», στη σειρά την όπου πρωταγωνιστούσε ο Τσάρλι Σιν για οκτώ σεζόν, έως ότου απολυθεί λόγω άσχημης συμπεριφοράς και αντικατασταθεί από τον Άστον Κούτσερ.

Η Φέρελ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια και μετά από μεγάλο διάστημα κατά το οποίο είχε υποστεί αρκετά καρδιακά επεισόδια.

Για την ερμηνεία της στον ρόλο της Μπέρτα είχε λάβει τρεις υποψηφιότητες για το βραβείο Emmy.

Ο Τσάρλι Σιν έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Μία απόλυτα αξιολάτρευτη, μία άριστη επαγγελματίας, μία γνήσια φίλη, μία σοκαριστική και οδυνηρή απώλεια. Μπέρτα, η φροντίδα της καθαριότητας ήταν ύποπτη, η φροντίδα των ανθρώπων ήταν τέλεια».