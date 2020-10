Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα δεδομένα για το χρόνο μεταδοτικότητας

Οι έρευνες που αναλύθηκαν και οδηγούν σε συμπεράσματα για τη μετάδοση του κορονοϊού.

Σημαντικό στοιχείο για την πρόληψης της μετάδοσης του SARS-CoV-2 αποτελεί η γνώση της περιόδου μεταδοτικότητας του ιού. Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα μελέτης ανασκόπησης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Infection.

Οι συγγραφείς αναζήτησαν όλη τη βιβλιογραφία από την 1η Ιανουαρίου έως τις 26 Αυγούστου 2020 προκειμένου να εντοπίσουν μελέτες που αναφέρονταν στην περίοδο μεταδοτικότητας ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19, δηλαδή με θετική δοκιμασία PCR για τον ιό SARS-CoV-2. Συνολικά, ανευρέθησαν και αποθησαυρίστηκαν 15 σχετικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 13 μελετών με δεδομένα από καλλιέργειες του ιού SARS-CoV-2 και 2 μελετών με δεδομένα ιχνηλάτησης.

Σε 5 μελέτες, ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2 ήταν δυνατό να ανιχνευτεί μέχρι τη 10η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων. Σε άλλες 5 μελέτες, η ανίχνευση του SARS-CoV-2 ήταν δυνατή πέρα από τη 10η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων μόλις στο 3% των ασθενών. Στις άλλες 3 μελέτες συμπεριελήφθησαν ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιός SARS-CoV-2 απομονώθηκε έως και 32 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Σε δύο μελέτες που συμπεριέλαβαν ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς κατέστη δυνατή η απομόνωση του SARS-CoV-2 μέχρι και 20 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Σχετικά με τις μελέτες ιχνηλάτησης, όταν υπήρχε στενή επαφή επίνοσων ατόμων με επιβεβαιωμένο κρούσμα πάνω από 5 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων των νοσούντων, δεν καταγράφηκε ευθεία, εργαστηριακά επιβεβαιωμένη μετάδοση του SARS-CoV-2 από άτομο σε άτομο.

Συμπερασματικά, οι ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 ήπιας και μέτριας βαρύτητας πιθανότατα δεν είναι μεταδοτικοί μετά τη 10η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ασθενείς με σοβαρή νόσο καθώς και οι ανοσοκατεσταλμένοι μπορεί να μεταδίδουν τον SARS-CoV-2 για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με τις οδηγίες από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ που συστήνει τα ακόλουθα:

Για τα περισσότερα άτομα με λοίμωξη COVID-19, η απομόνωση και οι προφυλάξεις μπορούν γενικά να διακοπούν 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την απουσία πυρετού για τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, ενώ παράλληλα τα υπόλοιπα συμπτώματα βαίνουν βελτιούμενα. Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και όσοι εμφάνισαν σοβαρή νόσο θα πρέπει να αξιολογούνται από τους θεράποντες ιατρούς.

Για τα άτομα που δεν θα αναπτύξουν ποτέ συμπτώματα, η απομόνωση και λοιπές προφυλάξεις μπορούν να διακοπούν 10 ημέρες μετά την ημερομηνία του πρώτου θετικού τεστ RT-PCR για SARS-CoV-2 RNA (COVID-19 τεστ).

Δεν συστήνεται η αξιολόγηση της δοκιμασίας PCR για τη διακοπή της απομόνωσης και των προφυλάξεων εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες που έχουν αναλυθεί προηγουμένως με βάση τα κλινικά κριτήρια.