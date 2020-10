Πολιτισμός

“The Batman”: Αγνώριστος ο Κόλιν Φάρελ ως “Πιγκουίνος”

Ο Ιρλανδός ηθοποιός πήρε βάρος, ενώ είναι “μεταμορφωμένος” για τις ανάγκες του ρόλου του.

Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας “The Batman” του Ματ Ριβς έδωσαν στους θαυμαστές τη δυνατότητα να ρίξουν πιο προσεκτική ματιά στον Κόλιν Φάρελ ως Όσβαλντ Κόμπλποτ, γνωστότερο ως “Πιγκουίνο” της Γκόθαμ Σίτι.

Η σκηνή, η οποία γυρίστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων St. George's Hall στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπορούσε να είναι η κηδεία του δημάρχου της Γκόθαμ, Ντον Μίτσελ Τζ. του πρώτου θύματος του “Γρίφου” (που υποδύεται ο Πολ Ντέινο ) στο τρέιλερ της ταινίας.

Ο Φάρελ, ο οποίος είναι σχεδόν αγνώριστος ως “Πιγκουίνος”, φοράει πολλά προσθετικά, δερμάτινο παλτό πάνω από κοστούμι και γραβάτα και κρατά την μαύρη ομπρέλα του χαρακτήρα. Φαίνεται επίσης να στέκεται δίπλα στον Ρόμπερτ Πάτινσον, κάτι που δείχνει ότι ο Όσβαλντ Κόμπλποτ ανήκει στην ελίτ της πόλης στην ταινία του Ριβς.

Ο “Πιγκουίνος” εμφανίστηκε μόνο για λίγο στο τρέιλερ, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν αμφιβολία αν στην πραγματικότητα είναι ο Φάρελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιρλανδός ηθοποιός πήρε βάρος για τον ρόλο και ο make-up artist Μάικ Μαρίνο, ο οποίος έχει συμμετάσχει στις ταινίες “Black Swan” και “I Am Legend”, έχει εξασφαλίσει ότι ο Φάρελ θα εμφανίζεται εντελώς διαφορετικός όταν θα αντιμετωπίζει τον Μπρους Γουέιν.

Η πρεμιέρα της ταινίας αναβλήθηκε από την 1η Οκτωβρίου του 2021 για τις 4 Μαρτίου του 2022.

Η Warner Bros. δεν διευκρίνισε τον λόγο της καθυστέρησης, ωστόσο ήταν αναμενόμενη λόγω της αναβολής έναρξης των γυρισμάτων και επειδή στη συνέχεια ο Ρόμπερτ Πάτινσον βρέθηκε θετικός στην COVID-19 τον Σεπτέμβριο.