Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για κορονοϊό: ξεχάστε τα ρεβεγιόν!

Τι είπε για τα σενάρια που κάνουν λόγο για τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων τους επόμενους μήνες.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ρεβεγιόν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, αυτό σημαίνει συνωστισμός. Αλλαγή χρονιάς μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας» επισήμανε για τη διασπορά του κορονοϊού η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά Ματίνα Παγώνη.

«Ρεβεγιόν μπορούμε να κάνουμε μόνο με διψήφια νούμερα (κρουσμάτων), αν προσπαθήσουμε μπορούμε να πετύχουμε διψήφια νούμερα» διαβεβαίωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η κ. Παγώνη δήλωσε ότι τα 1.000 με 2.000 κρούσματα ημερησίως είναι απίθανο σενάριο. «Εάν όντως ισχύσουν (τόσα κρούσματα,) τα πράγματα θα είναι παρά πολύ δύσκολα» προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε στις γιορτές.

«Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Είναι πηγή μετάδοσης όταν είναι ο ένας πάνω στο άλλο, και το χειμώνα τα παράθυρα δε θα είναι ανοιχτά… Πρέπει να ανοίγουμε τα παράθυρα και στο σπίτι» σημείωσε.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ σχολίασε ότι «αν δε φοράμε μάσκες και σε εξωτερικούς χώρους, τα πράγματα δυσκολεύουν, κάνοντας λόγο για πολύ ελαφρά κάμψη κρουσμάτων στην Αττική που δεν επαρκεί. Η μάσκα θα βοηθήσει πολύ και στη γρίπη είπε. «Τα χειρουργεία συνεχίζονται κανονικά οι μη COVID εξυπηρετούνται κανονικότατα» διευκρίνισε.

«Ξεκινάνε (το χειμώνα) οι γρίπες και οι άλλες ιώσεις» υπενθύμισε. «Τα συμπτώματα γρίπης - COVID είναι ιδία περίπου. Στη γρίπη είναι λίγο διαφορετικά, απλό συνάχι, δεν έχουμε δύσπνοια. Στον COVID αναπτύσσεται πυρετός πάνω από 38, αλλά ξεκινάει με δέκατα, κάποιος δεν το συνειδητοποιεί αμέσως».