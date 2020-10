Τεχνολογία - Επιστήμη

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Ταξίδι-“αστραπή” του Σογιούζ (βίντεο)

Ο ρωσικός πύραυλος χρειάστηκε μόλις τον μισό χρόνο για να μεταφέρει το νέο πλήρωμα του ISS.

Η Αμερικανίδα αστροναύτης, Κάθλιν Ρούμπινς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες, Σεργκέι Ρίζικοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, αναχώρησαν σήμερα με επιτυχία για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με έναν ρωσικό πύραυλο Σογιούζ.

Το Σογιούζ εκτοξεύτηκε με επιτυχία στις στις 08:45 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν. Μερικά λεπτά μετά την εκτόξευση, η Roskosmos ανέφερε μέσω του Twitter πως το διαστημόπλοιο «μπήκε με επιτυχία σε τροχιά».

Οι τρεις επιστήμονες θα σπάσουν ένα νέο ρεκόρ, αυτό της συντομότερης πτήσης με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Γη και έφθασαν μέσα σε μόλις τρεις ώρες, αντί για τις έξι ώρες που διαρκεί συνήθως το ταξίδι. Η πρόσδεσή τους στον σταθμό ήταν προγραμματισμένη για τις 11:52 (ώρα Ελλάδας).

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα συναντήσουν τους νυν ενοίκους του, τον Κρις Κάσιντι (NASA), τον Ανατόλι Ιβανίσιν και τον Ιβάν Βάγκνερ (Roskosmos), η επιστροφή των οποίων στη Γη είναι προγραμματισμένη για τις 22 Οκτωβρίου.

Αυτή η πτήση του Σογιούζ πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο εκτοξεύσεις με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό του αμερικανικού πυραύλου SpaceX, ο οποίος επιτρέπει και πάλι στις ΗΠΑ να στέλνουν ανθρώπους στο διάστημα.