Ντονμέζ: σήμερα θα ξεκινήσουμε σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία. Χθες οι δοκιμές, σήμερα οι έρευνες.

Συνεχίζει να προκαλεί η Άγκυρα, με τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Φατίχ Ντονμέζ να δηλώνει σήμερα ότι, «χθες το Oruc Reis έφθασε στο σημείο ερευνών και κάναμε τις πρώτες δοκιμές, σήμερα θα ξεκινήσουμε σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Δε θα σχολιάζουμε κάθε δήλωση Τούρκου αξιωματούχου… Ακολουθούμε τη σταθερή μας πολιτική με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με βάση και το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής» σχολίασε άμεσα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, με δήλωσή του στον ΣΚΑΪ.

«Προφανώς δεν θα προχωρήσουμε σε συζητήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, με ένα πλοίο να βρίσκεται εν πλω και αναμένω ότι το ζήτημα θα συζητηθεί εκ νέου στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι ώστε να εξετάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.