Οικονομία

Κορονοϊός: η τηλεργασία μετά την πανδημία

Τι θέλουν οι εργαζόμενοι και πως η πανδημία ανέτρεψε με θεαματικό τρόπο τα δεδομένα.

Σχεδόν εννέα στους δέκα εργαζόμενους θα ήθελαν να μπορούν να επιλέγουν αν θα εργάζονται από το σπίτι ή το γραφείο, μόλις αρθούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, και να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία να επιλέγουν το ωράριό τους, σύμφωνα με έρευνα της Cisco Systems.

Η πανδημία έχει αλλάξει ριζικά τη στάση των εργαζομένων απέναντι στην τηλεργασία, όπως έδειξε η έρευνα, με τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να εκτιμούν περισσότερο τα πλεονεκτήματά της.

Αν και μόνο το 5% όσων ρωτήθηκαν εργαζόταν από το σπίτι πριν την επιβολή lockdown, τώρα το 86% απάντησε ότι θα ήθελε να μπορεί να επιλέγει πότε, πώς και πότε θα εργάζεται και να εκμεταλλεύεται έναν συνδυασμό τηλεργασίας και εργασίας από το γραφείο, επεσήμανε η Cisco στην έρευνά της που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο αντιπρόεδρος της Cisco Γκόρντον Τόμσον σχολίασε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους προκειμένου να απαντήσουν στα νέα αιτήματα των εργαζομένων, οι οποίοι έθεσαν ως προτεραιότητές τους την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των δεδομένων τους, είτε στο γραφείο είτε στο σπίτι.

Στην έρευνα της Cisco συμμετείχαν 10.000 άνθρωποι σε 12 αγορές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία.