Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Προσοχή σε σχέσεις και συνεργασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοφιλής αστρολόγος εξηγεί στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 πώς επηρεάζονται τα ζώδια και τι πρέπει να προσέξουν εν όψει της νέας Σελήνης.