Οικονομία

ΑΔΜΗΕ: Ο προγραμματισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου

Με τα εγκαίνια στη Νάξο, ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Η Κρήτη, οι νότιες Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά Του Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνονται κατά σειρά στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ για τις διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό δίκτυο, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας την Τρίτη στα εγκαίνια της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Νάξου στο Σύστημα Υψηλής Τάσης, με την οποία ολοκληρώνεται η Β΄ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Στην ίδια εκδήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι το έργο ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των Κυκλάδων, είναι χρήσιμο περιβαλλοντικά γιατί κλείνουν τα “φουγάρα” της ΔΕΗ και είναι επίσης χρήσιμο οικονομικά γιατί χάρη στις νησιωτικές διασυνδέσεις θα μειωθεί δραστικά το κονδύλι των 700 εκατ. χρόνια που πληρώνουμε κάθε χρόνο για τις λεγόμενες Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), με τις οποίες επιδοτούμε την ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ φθάνει στα 5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Στο τέλος του έτους αναμένεται η Κρήτη να πάρει για πρώτη φορά ρεύμα από το ηπειρωτικό Σύστημα μέσω της “μικρής” διασύνδεσης Χανίων - Πελοποννήσου. Η μεγάλη διασύνδεση, της Κρήτης με την Αττική, προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2023.

Το 2024 θα μπουν στην “πρίζα” και οι νότιες Κυκλάδες, δηλαδή η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Σέριφος, ένα έργο ύψους 393 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός για τη Σαντορίνη θα προκηρυχθεί έως το τέλος του έτους, ενώ οι διαγωνισμοί για τη Μήλο, τη Σέριφο και τη Φολέγανδρο το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.

Το 2029 θα συνδεθούν και τα Νησιά Βορείου Αιγαίου, ένα έργο ύψους 885 εκατ. ευρώ.

Η Β' Φάση των Κυκλάδων που εγκαινιάστηκε χθες περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Νάξου με τη Μύκονο με υποβρύχιο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV, μήκους 45 χλμ, και τη διασύνδεση με την Πάρο με υποθαλάσσια γραμμή 7 χλμ. Περιλαμβάνει, επίσης, την αναβάθμιση των γραμμών Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους.

«Οι νησιωτικές διασυνδέσεις, τόνισε ο κ. Μανουσάκης, δεν είναι απλή υπόθεση. Το Αιγαίο επιφυλάσσει σημαντικές προκλήσεις για το έργο μας. Η έντονη αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και η ιδιαίτερη μορφολογία του βυθού, απαιτούν τεχνολογίες “state-of-the-art” και υψηλή τεχνογνωσία εκ μέρους του Διαχειριστή. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε στις υποβρύχιες διασυνδέσεις μας καινοτόμα, ελαφρύτερα υλικά, τα οποία φθείρονται λιγότερο και έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Σημείωσε ακόμη ότι από τις διασυνδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης, δημιουργείται “χώρος” άνω των 1300 MW για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ παράλληλα το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς έρχεται πιο κοντά στα υπεράκτια πάρκα που θα αναπτυχθούν στο Αιγαίο τα επόμενα χρόνια. «Η προοπτική αυτή δίνει λύση στη χωροθέτηση των μονάδων ΑΠΕ, με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των ενδιαφερομένων και τη μικρότερη δυνατή όχληση για τους νησιώτες», τόνισε ο κ. Μανουσάκης.