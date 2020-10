Οικονομία

Πτωχευτικός κώδικας: μηχανισμός στήριξης δανειοληπτών

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο μηχανισμό και ποιους αφορά.

Σύμφωνα με την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει τον νέο πτωχευτικό κώδικα, η επιδότηση -η οποία θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα και θα μπορεί να διαρκέσει ακόμη και για πέντε χρόνια- θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση ή 500 εκατ. ευρώ στο διάστημα μέχρι και το 2025.

Ουσιαστικά, η επιδότηση θα αφορά τους «ενήμερους» οφειλέτες, καθώς, όπως αναφέρεται και στο σχετικό άρθρο, «σε οφειλέτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και εφόσον δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών τις οφειλές τους προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παρέχεται επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους για πέντε έτη από την ημερομηνία της αίτησης».

Η επιδότηση θα δίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αφορά όσους έχουν μείωση μισθού τουλάχιστον κατά 20%-30% ή -σε περίπτωση που είναι επαγγελματίες- μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών. Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών είναι ενήμερο κατά την υποβολή της αίτησης, η επιδότηση θα καταβάλλεται αμέσως. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών του δανειολήπτη, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Για τη λήψη της επιδότησης, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να έχει εμπράγματο δικαίωμα αποκλειστική ή κατ' ιδανικό μερίδιο κυριότητας, πλήρους ή ψιλής ή επικαρπίας, σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

2. Για την εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής, να έχει εγγραφεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του οφειλέτη

3. Το σύνολο των οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

4. Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το ποσό των 135.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή.

5. Το δάνειο να μην έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 8.

6. Να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων, ως εξής:

* Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης, παρουσίασε μείωση σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Α. για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

Β. για ποσά μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τον εργοδότη.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες, ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις (σ.σ.: για εποχικές δραστηριότητες, γίνεται σύγκριση σε επίπεδο έτους).

7. Λόγω της μείωσης που παρουσίασαν τα οικογενειακά εισοδήματα, πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του άρθρου 3 του ν. 4472/2017. Τα κριτήρια αυτά ελέγχονται κατά το χρονικό σημείο της αίτησης και εάν προκύπτει ότι τα εισοδηματικά αυτά κριτήρια υπολείπονται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο τα συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, προσαυξημένα κατά 15%.

8. Να έχει αποδεχτεί τη ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης, σε περίπτωση βέβαια που οι οφειλές δεν ήταν ενήμερες.

9. Να μη λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότηση ή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση για το δάνειο πρώτης κατοικίας. Αν η οφειλή έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο δανειολήπτης θα πρέπει να παραιτηθεί της ενίσχυσης που προβλέπεται στον συγκεκριμένο νόμο για να μην επιδοτείται διπλά.

10. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η επιδότηση θα διαμορφώνεται στα 70 ευρώ για τον εργένη, στα 105 ευρώ για τον παντρεμένο, στα 150 ευρώ για τον παντρεμένο με ένα παιδί, στα 185 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά και στα 210 ευρώ για την οικογένεια με τρία παιδιά.

Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλλει εμπρόθεσμα το υπόλοιπο της δόσης.

Αν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να επιστρέψει ποσοστό από 20% έως και 100% της επιδότησης ανάλογα με τον χρόνο επιδότησης (σ.σ.: συνολικά η επιδότηση θα διαρκεί πέντε χρόνια).