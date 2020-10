Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετική 4χρονη

Διακομιδή παιδιού στην Αθήνα, μετά τη διάγνωσή του με κορονοϊό.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται μία 4χρονη από την Πάτρα που διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Το κοριτσάκι εξετάστηκε, αφού παρουσίασε συμπτώματα και βρέθηκε θετικό στο δεύτερο τεστ που της έγινε.

Λόγω όμως του ότι στην Πάτρα δεν υπάρχει χώρος για νοσηλεία παιδιών με κορονοϊό κι έτσι οι γονείς, με την προτροπή των γιατρών αποφάσισαν τη μεταφορά του στην Αθήνα.

Για τη διακομιδή της μικρής στήθηκε επιχείρηση από το ΕΚΑΒ Πάτρας και μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία».