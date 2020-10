Πολιτική

Γεννηματά: κατακόκκινη γραμμή τα 12 μίλια για το Oruc Reis

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να ασκήσει βέτο στην ΕΕ.

Την ανησυχία της για το γεγονός ότι η συνεχής και κλιμακούμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, με την έξοδο του Oruc Reis ξανά και την πρόσφατη Navtex που εξέδωσε, δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής, που πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο, εξέφρασε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κυρία Γεννηματά ανέφερε πως η μόνη λύση για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να ασκήσει βέτο στην ΕΕ, άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. «Αφού επέλεξε να μη συγκαλεί Συμβούλιο Αρχηγών και να χειρίζεται το θέμα μόνος του, πρέπει να πείσει τους Ευρωπαίους ότι η Ελλάδα, πλέον, δεν αστειεύεται» τόνισε.

Επιπλέον, υπογράμμισε πως «υπάρχει μία κατακόκκινη γραμμή, το Oruc Reis δεν πρέπει να περάσει τα 12 μίλια. Αυτήν την εντολή πρέπει να δώσει ο κ. Μητσοτάκης στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν».

Όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του κ. Ανδρέα Λοβέρδου με αφορμή την υποψηφιότητα της κ. Άννας Διαμαντοπούλου, που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης για τη θέση του γγ του ΟΟΣΑ, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής το υποβάθμισε λέγοντας ότι επρόκειτο για αστείο.

Επίσης η κ. Γεννηματά, αναμένοντας τις ποινές για τη διευθυντική ομάδα της Χρυσής Αυγής, ζήτησε να ενισχυθεί το δημοκρατικό μέτωπο κατά του φασισμού.