ΝΒΑ: οι “μνηστήρες” για Αντετοκούνμπο

Οι ομάδες που φλερτάρουν με τον Greek Freak και η πρόθεση των «Ελαφιών».

Ντάλας Μάβερικς και Μαϊάμι Χιτ είναι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το 2021, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπράιαν Ουίντχορστ του ESPN.

«Οι Ντάλας Μάβερικς θα είναι στην κορυφή της σειράς στην αναζήτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θέλουν να έχουν ένα τρίτο αστέρι», ανέφερε στο The Jump.

Όσον αφορά το τους Χιτ, σχολίασε το γεγονός ότι οι Μπαμπ Αντεμπάγιο και ο Giannis εκπροσωπούνται από τον ίδιο μάνατζερ.

«Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι ο Μπαμπ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν τον ίδιο μάνατζερ» είπε χαρακτηρστικά.

Πάντως, όπως σημειώνει το ESPN, οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να προσφέρουν στον Giannis μια supermax επέκταση του συμβολαίου του, κάτι που είχε επίσης επιβεβαιωθεί από τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Τζον Χορστ.