Life

“Άγριες Μέλισσες” - Γεροντιδάκης: ο “Μελέτης” είναι καλύτερος από μένα στα λόγια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πολυδιάστατος και ακραίος χαρακτήρας», τονίζει. Τι λέει για τη σχέση του Μελέτη με την Ανέτ στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1.