Αθλητικά

Κορονοϊός - Κριστιάνο Ρονάλντο: Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Τι λέει Πορτογάλος επιδημιολόγος για τη μόλυνση του CR7 και τα μέτρα προφύλαξης.

Ο Πορτογάλος επιδημιολόγος και ειδικός στη δημόσια υγεία, Μάριο Φρέιτας, αναλύοντας πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο μολύνθηκε από τον κορονοϊό, υποστήριξε ότι κάτι δεν λειτούργησε καλά, παρά την προστατευτική “φούσκα”.

«Ο ιός έχει μεγάλη ικανότητα μετάδοσης, όταν οι άνθρωποι δεν έχουν επαρκή απόσταση ή δεν χρησιμοποιούν μάσκα. Εάν συνδυαστούν οι δύο λόγοι, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Ωστόσο, ένα άτομο μπορεί να μολυνθεί και να μην είναι ο κύριος μεταδότης του ιού. Κάτι δεν πήγε καλά σε αυτήν την περίπτωση» είπε ο Φρέϊτας και συμπλήρωσε:

«Δεν είναι γνωστό πού. Παρά τη “φούσκα”, χρειάζεται μόνο μια στιγμή απόσπασης της προσοχής για να μολυνθεί κάποιος. Δεν είναι μαθηματικά. Εάν ήταν, θα ελέγχαμε τον ιό πολύ καλύτερα. Η επώαση διαρκεί έως και 14 ημέρες, αν και συχνότερα, αυτό συμβαίνει μεταξύ 3 και 8 ημερών. Κάπου σε αυτές τις 14 ημέρες μολύνθηκε. Μηδενικός κίνδυνος θα ήταν εφικτός, μόνο εάν βρισκόταν σε ένα είδος φυλακής».