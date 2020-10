Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: άμεση επέκταση των χωρικών μας υδάτων

«Η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να εμφανίζει τις διπλωματικές της αποτυχίες ως επιτυχίες», δήλωσε ο Κατρούγκαλος.

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, σε δήλωση του από το περιστύλιο της Βουλής, τόνισε ότι «η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται επικίνδυνα. Δεν πρέπει να ανεχτούμε νέα τετελεσμένα γιατί θα αποθρασυνθεί ακόμα περισσότερο».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να εμφανίζει τις διπλωματικές της αποτυχίες ως επιτυχίες και να εργαστεί ώστε την Πέμπτη να έχουμε αποφάσεις για κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δε φαίνεται να τις ζήτησε από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του εδώ».

Ο κ. Κατρούγκαλος ολοκλήρωσε τη δήλωση του επισημαίνοντας ότι «επιπλέον, όπως πολλές φορές έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία θα πρέπει να επεκτείνουμε άμεσα τα χωρικά ύδατα Νότια και Ανατολικά της Κρήτης, με προοπτική επέκτασή τους Νότια της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου και στο συγκρότημα του Καστελόριζου».