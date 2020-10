Πολιτική

Ερντογάν: θα απαντήσουμε σε Ελλάδα και Κύπρο επί του πεδίου

Νέα εμπρηστική δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Ντονμέζ για το Oruc Reis.

Η Τουρκία θα δώσει στην Ελλάδα «την απάντηση που της αξίζει» στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες αφού ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας, Φατίχ Ντονμέζ, δήλωνε πως σήμερα ξεκινούν οι έρευνες του Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο.

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε στην Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση την απάντηση που τους αξίζει επί του πεδίου», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του προς την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, του AKP, στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμη πως θα ανακοινώσει το σαββατοκύριακο έναν νέο αριθμό για τα κοιτάσματα αερίου, που η χώρα του ανακάλυψε στην Μαύρη Θάλασσα, καθώς θα επισκεφθεί το τουρκικό πλοίο γεωτρήσεων που βρίσκεται εκεί.

Ο τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη πως η ομάδα του Μινσκ χρονοτριβεί στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και επανέλαβε πως η περιοχή αυτή θα πρέπει να επιστραφεί στο Αζερμπαϊτζάν.

Στην ίδια ομιλία του, ο Ερντογάν υποστήριξε επίσης πως η Τουρκία δεν έχει στείλει Σύρους μαχητές στο Αζερμπαϊτζάν. Πρόσθεσε πάντως πως η Τουρκία υποστηρίζει πλήρως τους Αζέρους συμμάχους της.