Πολιτική

Μητσοτάκης και Ράντεφ συζήτησαν για τις τουρκικές προκλήσεις

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Βούλγαρο Πρόεδρο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στον κ. Ράντεφ τις νεότερες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Συζητήθηκαν επίσης η οικονομική, ενεργειακή και αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, όπως και η πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την προκλητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και την ανάγκη αποφασιστικής παρέμβασης της ΕΕ, επεσήμανε Ρούμεν Ράντεφ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Κατά τη συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, συζητήθηκαν επίσης οι κοινές προκλήσεις στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων.