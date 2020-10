Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ταξίδεψε στο Ιράκ, για συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράκ, Μπαρχάμ Σαλίχ (Barham Salih), κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βαγδάτη για συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν περιφερειακά θέματα, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Νωρίτερα σήμερα ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιρακινό ομόλογό του Φουάντ Χουσεΐν, με τον οποίο μάλιστα υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης για πολιτικές διαβουλεύσεις και συνεργασία στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε στον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ πως οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «οι κρίσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη Λιβύη, τη Συρία, την Κύπρο, τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και το Ιράκ, έχουν έναν κοινό παρανομαστή: την Τουρκία».

Ο κ. Δένδιας δήλωσε επίσης πως η Ελλάδα έχει εκφράσει τη βούλησή της για διάλογο με την Τουρκία, στη βάση του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και στην αρχή της καλής γειτονίας. «Ωστόσο, έχουμε καταστήσει σαφές πως ο διάλογος μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών δεν μπορεί ποτέ να λάβει χώρα υπό καθεστώς επιθετικών ενεργειών και απειλών», σημείωσε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός και από τον Πρωθυπουργό του Ιράκ, Μουσταφά Αλ Καντίμι. Τον κ. Δένδια συνοδεύει ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Μετά τη Βαγδάτη, ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Ερμπίλ, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο και με τον Πρωθυπουργό της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Νεσιρβάν Μπαρζανί και Μαρσούρ Μπαρζανί, καθώς και με τον ιστορικό ηγέτη, Μασούντ Μπαρζανί.

Τέλος, θα εγκαινιάσει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ερμπίλ, παρουσία τοπικών αξιωματούχων.