Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός για νέο κρούσμα σε γηροκομείο

Μία ηλικιωμένη, που διακομίστηκε το βράδυ της Τρίτης στο νοσοκομείο, βρέθηκε θετική στον νέο ιό.

(φωτογραφία αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές Αρχές μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος σε γηροκομείο στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μία ηλικιωμένη τρόφιμος του γηροκομείου, μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι θετική στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται έλεγχος από κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε περίπου 50 τρόφιμους και 20 εργαζόμενους για να διαπιστωθεί αν υπήρξε διασπορά.