Χάκερ “σήκωσαν” 100000 ευρώ από λογαριασμό δυο πολιτών

Πως οι Αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν την απάτη.

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, κατά την οποία τρία άτομα κατάφεραν να αρπάξουν από λογαριασμό ζευγαριού στη Μυτιλήνη το χρηματικό ποσό των 98.550 ευρώ.



Κατόπιν έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα.



Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 50 ετών που ζει σε πόλη της βόρειας Ελλάδας και δύο γυναίκες ηλικίας 47 ετών, η μία ζει σε πόλη της βόρειας Ελλάδας και η άλλη στην Κόρινθο.



Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, όταν το ζευγάρι από τη Μυτιλήνη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άγνωστοι, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια πρόσβασής τους σε σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, αφαίρεσαν από τον λογαριασμό τους το ποσό των 98.550 ευρώ.



Από την έρευνα προέκυψε ότι για την αφαίρεση του παραπάνω χρηματικού ποσού, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική σύνδεση στο διαδίκτυο που ανήκει στη μία εκ των δύο ταυτοποιηθέντων γυναικών, ενώ το συγκεκριμένο ποσό μεταφέρθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό του 50χρονου, ο οποίος ακολούθως μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος του, σε λογαριασμό της 47χρονης.



Οι δύο τελευταίοι δράστες, πραγματοποίησαν διαδοχικές αναλήψεις από τραπεζικά καταστήματα.



Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνει τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.



Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης.