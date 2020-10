Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μπορεί να προκαλέσει και απώλεια ακοής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την απώλεια όσφρησης και γεύσης, οι επιστήμονες διαπιστώνουν, πλέον, ότι ο κορονοϊός μπορεί να κάνει ζημιά και στην ακοή.

Ξαφνική και μόνιμη απώλεια ακοής μπορεί να προκαλέσει η Covid-19, σύμφωνα με επιστήμονες στη Βρετανία, με επικεφαλής μία Ελληνίδα της διασποράς, που μελέτησαν την περίπτωση ενός 45χρονου ασθενούς.

Μετά την απώλεια όσφρησης και γεύσης, οι επιστήμονες διαπιστώνουν, πλέον, ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 μπορεί να κάνει ζημιά και στην ακοή.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Φωτεινή-Στεφανία Κούμπα του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL) και του Νοσοκομείου Royal National Throat Nose and Ear Hospital, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Case Reports», σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», επεσήμαναν ότι τα προβλήματα ακοής χρειάζονται έγκαιρη διάγνωση και επείγουσα θεραπεία στους ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ λόγω κορονοϊού.

Ο 45χρονος άνδρας, ο οποίος έπασχε από άσθμα και νόσησε με Covid-19, διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε φαρμακευτική αγωγή με ρεμδεσιβίρη, ενδοφλέβια στεροειδή και άλλα φάρμακα. Μία εβδομάδα αφότου βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, εμφάνισε απώλεια ακοής στο αριστερό αυτί του. Οι γιατροί ανέφεραν ότι κανένα από τα χορηγηθέντα φάρμακα δεν μπορεί να προκάλεσε τέτοια παρενέργεια, οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάποια αυτοάνοση διαταραχή, ούτε είχε κάποιο ιστορικό προβλήματος ακοής.

Η δρ Κούμπα σημείωσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό με ποιο τρόπο ο κορονοϊός μπορεί να κάνει ζημιά στην ακοή. Όπως είπε, «είναι πιθανό ότι ο SARS-CoV-2 εισδύει στα κύτταρα του έσω ωτός και τα καταστρέφει ή αναγκάζει το σώμα να απελευθερώνει φλεγμονώδεις χημικές ουσίες, τις κυτταροκίνες, που μπορεί να είναι τοξικές για το έσω ους. Ακόμη και η μονόπλευρη απώλεια ακοής έχει σοβαρές συνέπειες για την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου, αν δεν θεραπευθεί άμεσα».

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Κέβιν Μάνρο, υποστήριξε ότι και άλλοι ιοί μπορούν να επηρεάσουν την ακοή, ενώ ήδη αρκετοί άνθρωποι που πέρασαν την Covid-19 παραπονιούνται για βόμβο στα αυτιά τους ή για μειωμένη ακοή. Μία μελέτη του σε 121 ασθενείς βρήκε ότι οι 16 είχαν προβλήματα ακοής δύο μήνες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.