Πωλείται το σπίτι όπου έζησε ο Στινγκ... έναντι αστρονομικού ποσού!

Πρόκειται για ένα αρχοντικό, επτά ορόφων, χτισμένο το 1775, στο ιστορικό St. James's Park.

Αν σας περισσεύουν 17 εκατομμύρια δολάρια τότε μπορείτε να γίνεται γείτονας της βασίλισσας Ελισάβετ αποκτώντας ένα σπίτι στο οποίο έμεινε και ο Στινγκ.

Το σπίτι βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου. Πρόκειται για ένα γεωργιανού ρυθμού αρχοντικό, επτά ορόφων, χτισμένο το 1775, στο ιστορικό St. James's Park, που σημαίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού θα είναι γείτονας με τη βασίλισσα Ελισάβετ και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το σπίτι -το οποίο ενοικίασε ο Στινγκ και η σύζυγος Τρούντι Στάιλρ για περίπου δύο χρόνια- έχει επίσης ξεχωριστό χώρο για εργασία από το σπίτι, δύο δωμάτια ανάγνωσης, τέσσερα υπνοδωμάτια, μια μεγάλη σύγχρονη κουζίνα και πολλά χαρακτηριστικά της περιόδου που χτίστηκε προσεκτικά διατηρημένα, όπως μαρμάρινα τζάκια και περίτεχνα γύψινα.

«Είναι ένα όμορφο γεωργιανό αρχοντικό με κομψό σαλόνι και υπέροχη ακουστική», λέει ο Gary Hersham από το κτηματομεσιτικό γραφείο Beauchamp Estates. «Είναι το τέλειο σπίτι για μουσικούς ή ερμηνευτές που αναζητούν έναν εξαιρετικό χώρο».

Ο Στινγκ έζησε στο ιστορικό σπίτι, κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης της μόνιμης οικογενειακής του κατοικίας στο κοντινό Westminster.