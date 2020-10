Παράξενα

Μάτσου Πίτσου: Ο αρχαιολογικός χώρος άνοιξε για τουρίστα που περίμενε 7 μήνες!

Οι αρχές του Περού άνοιξαν τον αρχαιολογικό χώρο του Μάτσου Πίτσου για έναν και μοναδικό επισκέπτη, Ιάπωνα τουρίστα ο οποίος αναγκάστηκε να περιμένει σχεδόν επτά μήνες για να μπει στην αρχαία πόλη των Ίνκα, καθώς παγιδεύτηκε στη χώρα των Άνδεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επίσκεψη του Τζέσι Τακαγιάμα στην αρχαία πόλη επιτράπηκε έπειτα από το ειδικό αίτημα που είχε υποβάλει ενόσω παρέμενε αποκλεισμένος περί τα μέσα του Μαρτίου στην πόλη Άγουας Καλιέντες, στα βουνά κοντά στο μνημείο, εξήγησε χθες ο περουβιανός υπουργός Πολιτισμού Αλεχάντρο Νέιρα.

«Ήρθε στο Περού με το όνειρο πως θα κατάφερνε να μπει» στο αντιπροσωπευτικότερο δείγμα του πολιτισμού των Ίνκα, τόνισε ο Νέιρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε χθες ψηφιακά. «Ο ιάπωνας πολίτης μπήκε στον χώρο μαζί με τον διευθυντή του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να μπορέσει να το δει προτού επιστρέψει στην πατρίδα του», πρόσθεσε.

Ο Τακαγιάμα, με το εισιτήριο που είχε αγοράσει από τον Μάρτιο στο χέρι, μπήκε στον χώρο το Σάββατο. Έγινε έτσι ο πρώτος επισκέπτης που μπόρεσε να περιηγηθεί στο μνημείο αυτό της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς έπειτα από επτά μήνες. Αρχικά, σχεδίαζε να περάσει μόνο μερικές ημέρες στο Περού, απλά για να δει το Μάτσου Πίτσου.

«Είναι καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ!», λέει ο Τακαγιάμα σε βίντεο που γύρισε στην κορυφή του όρους Μάτσου Πίτσου.

Ο υπουργός Πολιτισμού Νέιρα υποσχέθηκε ότι τον Νοέμβριο, ο αρχαιολογικός χώρος θα ανοίξει και πάλι στους Περουβιανούς και τους ξένους που θέλουν να τον επισκεφθούν, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία. Σημείωσε ότι θα επιτρέπεται να μπαίνει στον χώρο το 30% του συνηθισμένου αριθμού επισκεπτών, που είναι 675 άνθρωποι την ημέρα.

«Βρισκόμαστε ακόμη εν μέσω πανδημίας», είπε ο Νέιρα, κατά συνέπεια το άνοιγμα της αρχαίας πόλης «θα γίνει με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων».