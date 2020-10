Κοινωνία

Βρήκαν πάνω από έναν τόνο κάνναβη στον Μεσσηνιακό Κόλπο (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού στο ακρωτήριο Ταίναρο. Τέσσερις συλλήψεις.

Περισσότερα από 1.000 κιλά κατεργασμένη και ακατέργαστη κάνναβη εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Ταίναρου στον Μεσσηνιακό Κόλπο το Λιμενικό. Συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί.

Η ευρεία επιχείρηση για την κάνναβη έγινε στις 8 Οκτωβρίου και στο πλαίσιο διατεταγμένης υπηρεσίας, πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμεναρχείου Γυθείου εντόπισε ταχύπλοο φουσκωτό με τρεις επιβαίνοντες, που έφερε φορτίο σκεπασμένο με μουσαμά, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα χωρίς φανάρια ναυσιπλοΐας.

Στην προσπάθεια του σκάφους του Λιμενικού να το προσεγγίσει, ο χειριστής του ταχύπλοου ανέπτυξε ταχύτητα και εκμεταλλευόμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, διέφυγε.

Ενημερώθηκαν άμεσα και ενεργοποιήθηκαν κι άλλες λιμενικές Αρχές και τις μεσημεριανές ώρες της 8ης Οκτωβρίου εντόπισαν κοντά στο ακρωτήριο Ταίναρο το ταχύπλοο σχεδόν βυθισμένο, χωρίς φορτίο και επιβάτες.

Κατά την διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν σε δύσβατη, βραχώδη περιοχή, μέσα στον Μεσσηνιακό κόλπο, εντοπίστηκαν:

20 ταξιδιωτικοί σάκοι και άλλες 8 συσκευασίες που περιείχαν 596 δέματα με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης μεικτού βάρους 810 κιλών και 350 γραμμαρίων.

32 συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους 374 κιλών και 960 γραμμαρίων.

Το συνολικό προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης) εκτιμάται σε 6.750.000 ευρώ. Τόσο το σκάφος όσο και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.

Οι εκτεταμένες έρευνες συνεχίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των επιβατών του ταχύπλοου.

Πράγματι, τις μεσημεριανές ώρες της 11ης Οκτωβρίου συνελήφθη ύποπτος αλλοδαπός σε κατάστημα στην περιοχή Μαρμαρίου Ανατολικής Μάνης, ο οποίος όπως απεδείχθη ήταν ένας από τους τρεις επιβαίνοντες του σκάφους μεταφοράς των ναρκωτικών.

Αργότερα την ίδια ημέρα συνελήφθη ως συνεργός άλλος αλλοδαπός, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα για να τον παραλάβει προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης.

Τέλος, χθες, Τρίτη και ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν με αμείωτο ρυθμό, συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμενικού άλλοι δύο αλλοδαποί σε επαρχιακή οδό του νομού Λακωνίας.