Πολιτική

Reuters - Βερολίνο: Δεν αναμένονται κυρώσεις κατά της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ θα διεξαχθεί Πέμπτη και Παρασκευή - Τι επικαλείται το Reuters.

Απίθανο θεωρεί το Βερολίνο το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγή της γερμανικής κυβέρνησης.

Η Ελλάδα ζήτησε να τεθεί το θέμα στη διήμερη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η Γερμανία, ωστόσο, δεν αναμένει η ΕΕ να αλλάξει τη στάση της σε σχέση με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, μόλις δύο εβδομάδες μετά την τελευταία απόφαση της Συνόδου να μην επιβάλλει τιμωρητικά μέτρα μέχρι νεωτέρας.

Εξάλλου, η γερμανική κυβέρνηση κάλεσε και πάλι την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς προκλήσεις και επανέλαβε ότι:

Εναπόκειται στην Άγκυρα «να αποκαταστήσει την χαμένη εμπιστοσύνη και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα στην οποία οι διερευνητικές συνομιλίες να υπόσχονται επιτυχία».

Από τις συνομιλίες που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας στην Ελλάδα και την Κύπρο «κατέστη σαφής η απογοήτευση των συνομιλητών του για τα μονομερή βήματα της Τουρκίας, κατέστη όμως σαφές και το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει εκεί μια επί της αρχής προθυμία για διάλογο με την Τουρκία και ότι το πακέτο, το οποίο αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με την Τουρκία, θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο η κατευθυντήρια γραμμή για την δράση όλων των εταίρων στην ΕΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ. Πρόσθεσε ότι υπό αυτή την έννοια «θα πρέπει ασφαλώς να συζητήσουμε αυτό το θέμα την κατάλληλη στιγμή και με την Τουρκία».

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν ο Χάικο Μάας προγραμματίζει να μεταβεί στην Άγκυρα για συνομιλίες με την τουρκική κυβέρνηση, υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε πριν από λίγες ημέρες με τον τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο Διάσκεψης στην Μπρατισλάβα.

«Υπό αυτή την έννοια υπάρχει αυτό το νήμα συζητήσεων. Δεν έχω τώρα να ανακοινώσω συγκεκριμένες ημερομηνίες», δήλωσε o Κρίστοφερ Μπρούγκερ.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Καγκελαρία ή ο κ. Πέτσας λένε ψέματα για τις κυρώσεις;

Επίσημες πηγές της Καγκελαρίας διαρρέουν ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα για κυρώσεις στην Τουρκία ενόψει του αυριανού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ ο κ Πέτσας δηλώνει ότι κατατέθηκε. Περιμένουμε επισήμως από την Κυβέρνηση να διευκρινίσει ποιος από τους δυο λέει ψέματα. Λίγη σοβαρότητα και περισσότερη ειλικρίνεια δεν θα έβλαπτε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, σχολίασε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.