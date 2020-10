Κόσμος

Τραμπ και Μπάιντεν προσπαθούν να προσελκύσουν τους ηλικιωμένους ψηφοφόρους

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η ψήφος των ηλικιωμένων στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ένας «ανεύθυνος» πρόεδρος απέναντι σε έναν «καταστροφικό» υποψήφιο για τους ηλικιωμένους: Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν απηύθυναν την Τρίτη έκκληση στους μεγαλύτερους ηλικιακά ψηφοφόρους, η ψήφος των οποίων αναμένεται να είναι καθοριστικής σημασίας στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

21 ημέρες πριν τις εκλογές ο κάθε υποψήφιος υποσχέθηκε στους υποστηρικτικές του τη νίκη.

Στη δεύτερη προεκλογική του συγκέντρωση μέσα σε δύο ημέρες, αυτήν τη φορά στην πολιτεία-“κλειδί” της Πενσιλβάνια, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε να είναι σε φόρμα, οκτώ ημέρες μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε επειδή προσβλήθηκε από κορονοϊό, μπροστά σε ένα πλήθος όπου λίγοι φορούσαν μάσκα.

Ο Τραμπ επιδόθηκε σε επικρίσεις, προσβολές και σαρκαστικά σχόλια εναντίον των Δημοκρατικών και του υποψηφίου τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζο Μπάιντεν «έβηχε σαν σκύλος» στη διάρκεια της τηλεμαχίας τους, ενώ πρόσθεσε ότι ο αντίπαλός του «το έχει χάσει». «Αφήνει τον έλεγχο στους σοσιαλιστές, τους μαρξιστές και τους ακροαριστερούς», κατήγγειλε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος. Και για να τονίσει τις αμφιβολίες του, τις οποίες εκφράζει συχνά, για τη σωματική και νοητική κατάσταση του Μπάιντεν ο Τραμπ ανήρτησε στο Twitter ένα σκίτσο που δείχνει τον αντίπαλό του σε αναπηρικό αμαξίδιο περιστοιχισμένο από άλλους ηλικιωμένους επίσης σε αμαξίδια.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, που εμφανίζεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, επέκρινε από τη Φλόριντα τον Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι είναι ακόμη πιο «ανεύθυνος» από τότε που μολύνθηκε από COVID-19. Ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε κάποιες από τις θέσεις του για τους ηλικιωμένους, ένα κρίσιμο κομμάτι των ψηφοφόρων, το οποίο τουλάχιστον στη Φλόριντα φαίνεται ότι θα προτιμήσει τον Μπάιντεν σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι το 2016 είχε ψηφίσει τον Τραμπ. «Ο μόνος ηλικιωμένος για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο ίδιος», κατήγγειλε ο Μπάιντεν, ενώ επέκρινε για μία ακόμη φορά τον τρόπο που ο Αμερικανός Πρόεδρος διαχειρίστηκε την επιδημία του κορονοϊού. «Εμπόδισε τους ηλικιωμένους στη Φλόριντα και τους πολίτες όλης της χώρας να έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται», τόνισε. «Πόσοι από εσάς δεν μπορείτε να αγκαλιάσετε τα εγγόνια σας;», ρώτησε μιλώντας σε υποστηρικτές του σε οίκο ευγηρίας.

Ο Μπάιντεν βρίσκεται πολύ μπροστά από τον Τραμπ στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο (10 μονάδες) σύμφωνα με τον μέσο όρο που κατήρτισε ο ιστότοπος RealClearPolitics. Πλέον όμως φαίνεται να έχει προβάδισμα και σε αμφίρροπες πολιτείες, όπως η Φλόριντα (+3,7%), οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Τζόνσταουν εναντίον Παρκ Άβενιου

Την ώρα που ήδη δέκα εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος ξεκίνησε έναν μαραθώνιο εκλογικών συναντήσεων σε όλη τη χώρα. Το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε στην Τζόνσταουν στην Πενσιλβάνια, μια πολιτεία την οποία κέρδισε το 2016, όμως τώρα κλίνει προς τον Μπάιντεν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος ειρωνεύτηκε για μία ακόμη φορά τον αντίπαλό του, τον οποίο αποκαλεί «Κοιμισμένο Τζο», σχολιάζοντας ότι δεν καταφέρνει να προσελκύει ψηφοφόρους στις δημόσιες συγκεντρώσεις του. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών αρνείται λόγω κορονοϊού να οργανώσει μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ο Τραμπ παρουσίασε ξανά τον εαυτό του ως «υπέρμαχο του νόμου και της τάξης» και τον αντίπαλό του να βρίσκεται στα χέρια «της άκρας αριστεράς». «Το πρόγραμμα του Μπάιντεν θα είναι καταστροφικό για τους ηλικιωμένους», τόνισε. «Ασχολείται περισσότερο με τους παράνομους μετανάστες παρά με τους ηλικιωμένους», πρόσθεσε.

Στην ίδια πόλη ο πρώην αντιπρόεδρος είχε υπενθυμίσει στα τέλη Σεπτεμβρίου την ταπεινή του καταγωγή εμφανίζοντας τις εκλογές ως μια επιλογή μεταξύ της μέσης και της εργατικής τάξης, την οποία αντιπροσωπεύει η Τζόνσταουν, “έναντι της Παρκ Άβενιου”, της λεωφόρου της Νέας Υόρκης που αποτελεί σύμβολο του πλούτου.