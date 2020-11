Life

Η Σία γνώρισε τον γιό της στην... τηλεόραση!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ιστορία πίσω από την υιοθεσία των δύο έφηβων γιών της.

Η Σία ήξερε ότι έπρεπε να υιοθετήσει τον γιο της από τη στιγμή που τον είδε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Η 44χρονη μουσικός φιλοξενείται στο εξώφυλλο Οκτωβρίου της Vogue Australia, και μίλησε για την απόφασή της να υιοθετήσει δύο 18χρονα αγόρια πέρυσι, λέγοντας ότι η ιδέα της ήρθε βλέποντας ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.

«Έχω εμμονή με την τηλεόραση και τα ντοκιμαντέρ και σε ένα από αυτά είδα τον γιο μου», είπε.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ένιωσε μια άμεση σύνδεση με το έφηβο αγόρι όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε οικογένεια. «Ένιωσα σαν: "Τι; Δεν έχει κανέναν. Ω Θεέ μου. Θα τον βρω και θα γίνω η μαμά του". Κι έτσι έκανα», είπε.

η συνέχεια είπε ότι έψαξε και βρήκε το αγόρι, το οποίο και υιοθέτησε μαζί με τον φίλο του.

Η Σία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, μίλησε για πρώτη φορά για την υιοθεσία των δύο γιών της τον περασμένο Μάιο, λέγοντας ότι έγινε όταν τα δύο αγόρια έφυγαν από την ανάδοχη οικογένειά τους λόγω της ηλικίας τους.

«Στην πραγματικότητα υιοθέτησα δύο γιους πέρυσι. Και οι δύο ήταν 18 - και οι δύο είναι 19 ετών τώρα», αποκάλυψε τότε. «Ήταν μεγάλοι για το σύστημα ανάδοχης φροντίδας. Ναι, τους αγαπώ».

Τον Ιούνιο η τραγουδίστρια μίλησε στο «Good Morning America» για το πώς είναι η ζωή με τους γιους της.

«Και οι δύο υπέφεραν πολύ, και κατάφερα να τους βοηθήσω - έχω τους πόρους για να τους βοηθήσω να επουλώσουν τα τραύματά τους» δήλωσε τότε η Σία και πρόσθεσε: «Χρειάστηκε ένας χρόνος και είχαμε τα σκαμπανεβάσματα μας, αλλά δεν είμαστε ποτέ σε καλύτερο σημείο από ό,τι σήμερα».

«Είναι ευλογία για μένα», πρόσθεσε, «νομίζω ότι με έσωσαν, έτσι είμαι στον παράδεισο».

Μιλώντας στη Vogue Australia είπε ότι το να είναι μητέρα είναι το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει ποτέ και ότι είναι πρόθυμη να το ξανακάνει.

«Είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά προφανώς έχω τόσα αποθέματα αγάπης που θα μπορούσα σίγουρα να το ξανακάνω», είπε,

Πρόσθεσε ότι μπορεί να δει τον εαυτό της να βοηθάει μωρά, τα οποία δεν έχουν σταθερό σπίτι.

«Ίσως [η μητέρα τους] είναι εθισμένη στα ναρκωτικά και τότε θα μπορούσα να βοηθήσω να τους φροντίσω έως ότου η μαμά τους μπορεί να επιστρέψει», είπε. «Αν μπορέσω να το κάνω αυτό, νομίζω ότι θα νιώσω σαν υπεράνθρωπος».