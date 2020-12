Life

“Μικρή Αμάλ”: η γιγαντιαία κούκλα και το πέρασμα απο την Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Εμβλημα" όλων των εκτοπισμένων προσφυγόπουλων, που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους.

Μια ύψους 3,5 μέτρων κούκλα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021 από τα συρο-τουρκικά σύνορα και θα ταξιδέψει πάνω από 8.000 χιλιόμετρα, περνώντας από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και θα καταλήξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρότζεκτ «The Walk» θέλει τη «Little Amal», την κούκλα-προσφυγοπούλα, να ξεκινά να βρει τη μητέρα της.

Η εννιάχρονη «Μικρή Αμάλ» είναι «ένα έμβλημα όλων των εκτοπισμένων προσφυγόπουλων που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους» τονίζουν τα μέλη της Good Chance Theatre, θεατρικής ομάδας που ιδρύθηκε ανεπίσημα το 2015 στον ανεπίσημο καταυλισμό προσφύγων στο Καλέ της Γαλλίας. Για το πρότζεκτ, η θεατρική ομάδα συνεργάστηκε με τη Hamstring Puppet Company, τους βραβευμένους δημιουργούς κούκλων για την εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση «War Horse».

Στη διαδρομή, περισσότερες από 70 πόλεις και χωριά θα καλωσορίσουν τη «Μικρή Αμάλ» με σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, από μεγάλες παρελάσεις στους δρόμους ως μεγάλης κλίμακας παραστάσεις μουσικής, χορού και θεάτρου. Κάθε βήμα του ταξιδιού θα μεταδίδεται online και όσοι το παρακολουθούν προσκαλούνται να μοιραστούν την ιστορία της Αμάλ και των χιλιάδων ανθρώπων που θα συναντήσει καθ' οδόν.

Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του «The Walk» θα τρέχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ταξιδιού, η «Μικρή Αμάλ» θα συνδεθεί με νεαρά άτομα από κοινότητες προσφύγων – αλλά όχι μόνον κοινότητες προσφύγων – μέσω δημιουργικών προγραμμάτων μάθησης, σχεδιασμένων ειδικά για κάθε τόπο. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αναδειχθούν τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων παιδιών που είναι, τώρα, μεσούσης της πανδημίας, πιο ευάλωτα από ποτέ άλλοτε. Και όλα αυτά θα συνοδεύονται από εκστρατεία συγκέντρωσης χρηματικών ποσών ως συμβολή στην οικονομική στήριξη των προσφύγων.

«Σε αυτή τη συγκυρία μιας άνευ προηγουμένου παγκόσμιας αλλαγής, το “The Walk” είναι μια καλλιτεχνική αντίδραση: μια πολιτιστική οδύσσεια που υπερβαίνει σύνορα, πολιτική και γλώσσες για να αφηγηθεί μια καινούργια ιστορία ανθρωπιάς που μοιραζόμαστε – και να εξασφαλίσει ότι ο κόσμος δεν ξεχνά τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων παιδιών, το καθένα με τη δική του ιστορία» υπογραμμίζουν, σε ανακοίνωση, από το Good Chance Theatre.

Στην παραγωγή του πρότζεκτ είναι η ομάδα Good Chance Theatre και οι Stephen Daldry, David Lan και Tracey Seaward, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Amir Nizar Zuabi. Στηρίζουν οι The International Rescue Committee (IRC), Bloomberg Philanthropies, Comic Relief, Manchester International Festival, Counterpoint Arts, Mayor of London, National Theatre, Roundhouse, Royal Opera House και Sadler’s Wells. Τον Ιούλιο του 2021, η «Μικρή Αμάλ» θα φτάσει στο τέλος του ταξιδιού της για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη υπαίθρια συμμετοχική εκδήλωση στο πλαίσιο του Manchester International Festival (MIF).