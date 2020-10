Πολιτική

Νίκος Μιχαλολιάκος: η Χρυσή Αυγή ήταν Κίνημα εθνικής αντίστασης

Για πολιτική δίωξη κάνει λόγο σε δήλωση του ο Νίκος Μιχαλολιάκος μετά την ανακοίνωση των ποινών στην δίκη της Χρυσής Αυγής.

"Αυτή η καταδίκη είναι δίωξη πολιτική και όχι ποινική και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι επιβλήθηκαν βαριές ποινές στην ηγεσία της Χρυσής Αυγής παρόλο που δεν καταδικάστηκε για την οποιαδήποτε πράξη", αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωση του ο Νίκος Μιχαλολιάκος μετά την ανακοίνωση των ποινών από το δικαστήριο στην δίκη της Χρυσής Αυγής.

Παράλληλα, σημειώνει ότι "η Χρυσή Αυγή δεν ήταν εγκληματική οργάνωση. Ήταν το Κίνημα της εθνικής αντίστασης ενάντια στην ξενοκρατία των μνημονίων και του ραγιαδισμού" και καταλήγει: "Είμαι υπερήφανος γιατί διώκομαι για τις Ιδέες μου".

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Μιχαλολιάκου:

"Απεδείχθη περίτρανα αυτό που ισχυριζόμουν από την πρώτη στιγμή των διώξεων του 2013.

Αυτή η καταδίκη είναι δίωξη πολιτική και όχι ποινική και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι επιβλήθηκαν βαριές ποινές στην ηγεσία της Χρυσής Αυγής παρόλο που δεν καταδικάστηκε για την οποιαδήποτε πράξη.

Καταδίκασαν τον εθνικισμό. Καταδίκασαν την Ιδέα και όχι εγκλήματα. Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν εγκληματική οργάνωση.

Ήταν το Κίνημα της εθνικής αντίστασης ενάντια στην ξενοκρατία των μνημονίων και του ραγιαδισμού.

Η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει σαν έγκλημα τον εθνικισμό. Οι Έλληνες πρέπει να αντισταθούν στην ποινικοποίηση του ιδεολογικού αγώνα των Ελλήνων για εθνική αξιοπρέπεια.

Είμαι υπερήφανος γιατί διώκομαι για τις Ιδέες μου.

Ν.Γ. Μιχαλολιάκος"