Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Έβρο και Σαμοθράκη

Εν όψει της επίσκεψης, προήδρευσε σε σύσκεψη με βουλευτές της ΝΔ από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεών του στην περιφέρεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο τον νομό Έβρου, ενώ θα μεταβεί και στη Σαμοθράκη.

Προς τούτο, προήδρευσε σήμερα ενημερωτικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρ. Μέτιου, των βουλευτών της ΝΔ των νομών Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας και Καβάλας καθώς και του αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δ. Πέτροβιτς οι οποίοι παρουσίασαν στον πρωθυπουργό τις προτάσεις τους για την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν και για τις δυνατότητες ανάπτυξης σε κάθε περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέγραψε τις προτάσεις αυτές και δεσμεύτηκε για την προώθησή τους σε κεντρικό επίπεδο.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, σε κάθε επίσκεψη του πρωθυπουργού στην περιφέρεια, αντίστοιχη σύσκεψη θα πραγματοποιείται με τους τοπικούς βουλευτές της ΝΔ και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να επισημαίνονται εκκρεμότητες και προβλήματα, αλλά και τομείς του κυβερνητικού έργου που θα αφορούν στην ανάπτυξη και τις προοπτικές του κάθε νομού.

Στη σημερινή σύσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, o γενικός γραμματέας Συντονισμού, υπεύθυνος για το Συντονισμό των τομέων Εσωτερικών και Οικονομικών- Αναπτυξιακών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Έβρου Τάσος Δημοσχάκης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Σταύρος Κελέτσης, Ροδόπης Ευρυπίδης Στυλιανίδης, Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγγίρης, Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης και Μακάριος Λαζαρίδης, και Δράμας Κωνσταντίνος Μπλούχος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Μέτιος και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.