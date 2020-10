Πολιτική

“Special Report” - Κορονοϊός: παρέμβαση στην Βουλή για ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκάλυψη στην πρεμιέρα της εκπομπής, προκάλεσε ερώτηση από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ.

Παρέμβαση στη Βουλή προκάλεσε το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Special Report» του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος απηύθυνε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την Υπουργό Εργασίας, με αφορμή καταγγελίες εργαζομένων σε μεγάλη παραγωγική μονάδα της Βορείου Ελλάδος, που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή και αφορούσαν στον χειρισμό μεγάλων συρροών κορονοϊού με κοινό σημείο τους χώρους εργασίας.

Η ερώτηση του Ανδρέα Λοβέρδου

Προς τον υπουργό Υγείας

Προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Προς τον υπουργό Εργασίας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα : « Πρωτοφανής συρροή κρουσμάτων κορωνοϊού σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Βορείου Ελλάδας ».

Κύριοι Υπουργοί,

Το θέμα της έγκαιρης ιχνηλάτησης συρροών ανάμεσα στους εργαζόμενους σε μεγάλες μονάδες συσκευασίας της Βορείου Ελλάδος, έθεσε χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η ερευνητική τηλεοπτική εκπομπή του ANT1 «Special Report».

Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου καταγγέλθηκε από εργαζόμενους σε μονάδες συσκευασίας ροδάκινων ότι οι προσπάθειες ενημέρωσης εργατών από τη διοίκηση των εργοστασίων, αλλά και ιχνηλάτησης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ( Ε.Ο.Δ.Υ ) και την Πολιτική Προστασία και η παρεπόμενη αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου σε μία από τις μεγαλύτερες συρροές της χώρας ( μετρά ήδη σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάνω από 200 κρούσματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο εργοστάσιο ), έγιναν αρκετά εικοσιτετράωρα αφότου οι εργαζόμενοι είχαν «ενημερωθεί» από φήμες ή από τα ρεπορτάζ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο ρεπορτάζ, εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι τους ζητήθηκε να λύσουν την εργασιακή σχέση που είχαν με το εργοστάσιο καθώς ζήτησαν να λείψουν προληπτικά από την εργασία τους ως στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον ίδιο χώρο εργασίας. Στο ρεπορτάζ οι ίδιοι εργαζόμενοι, εξήγησαν ότι προτίθεντο να επιστρέψουν στην εργασία τους, ανά πάσα στιγμή, παρά το ενδεχόμενο ασθένειας τους λόγω της οικονομικής πίεσης μίας εποχιακής εργασίας που προσφέρεται – λόγω της φύσης της – σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Όσο για την μη έγκαιρη επέμβαση του Ε.Ο.Δ.Υ. ο δήμαρχος Παιονίας, Κωνσταντίνος Σιωνίδης, κατήγγειλε ότι για να πάει κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. στην περιοχή αναγκάστηκε να καταφύγει στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεωργαντά, ο οποίος τυγχάνει βουλευτής της περιοχής ώστε να παρέμβει τελικά ο Ε.Ο.Δ.Υ. Τέλος, στην ίδια εκπομπή ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Υ., κ. Παναγιωτακόπουλος, παραδέχθηκε ότι οι υπάρχουσες οδηγίες προς τέτοιες μονάδες είναι «γενικά κείμενα που δεν μπορούν να προβλέψουν όλες τις λεπτομέρειες».

Ερωτάσθε :

Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την έγκαιρη ιχνηλάτηση συρροών σε παρόμοιες περιπτώσεις προκειμένου οι καταγγέλλοντες εργαζόμενοι να μην ενημερώνονται από φήμες ή τα Μ.Μ.Ε. ; Με δεδομένη την ύφεση λόγω της πανδημίας, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε για τους απολυμένους, λόγω της συρροής, εργαζόμενους ; Είναι δυνατόν στην Ελλάδα της πανδημίας να απαιτείται «πολιτική διαμεσολάβηση» για την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων υγειονομικών κλιμακίων ; Εξετάζετε το ενδεχόμενο εξειδίκευσης των «γενικών κειμένων» με τις υπάρχουσες οδηγίες προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία των πολιτών που βρίσκονται εντελώς αβοήθητοι σε μεγάλες επιδημικές εστίες όπως στην περίπτωση της μονάδας συσκευασίας ροδακίνων ; Υπάρχουν και σε ποιόν ανήκουν οι ευθύνες για την μαζική συρροή που επεκτάθηκε σε τουλάχιστον 5 Περιφερειακές Ενότητες της Βορείου Ελλάδας ;

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020

Ο ερωτών

Ανδρέας Λοβέρδος