Την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα συζήτησαν Αυγενάκης - Χαρδαλιάς

Eμπεριστατωμένη πρόταση κατέθεσε η Super League 1, σε σύσκεψη στην ΓΓΠΠ.

Σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της διαβούλευσης των τελευταίων εβδομάδων για το ενδεχόμενο της σταδιακής επιστροφής των φιλάθλων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τους Υφυπουργούς Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.

Συμμετείχαν από τη Super League 1, ο πρόεδρος Λεωνίδας Μπουτσικάρης, ο διευθυντής διοργάνωσης πρωταθλημάτων, Θοδωρής Λάιος, αντιπροσωπεία του Συνεταιρισμού (Κάτια Κοξένογλου, Κώστας Καραπαπάς, Ηλίας Πουρσανίδης, Σωτήρης Μάρκου) και εκπρόσωποι των εταιριών διάθεσης εισιτηρίων, TicketMaster και Viva.

Η διοργανώτρια του πρωταθλήματος κατέθεσε πλήρη φάκελο με εμπεριστατωμένη πρόταση για την επιστροφή ποσοστού επί των φιλάθλων στις εξέδρες. Παρουσίασε αναλυτικές και λεπτομερείς προβλέψεις αυστηρής εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων, για κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας: Από την ηλεκτρονική παραγγελία του εισιτηρίου μεσοβδόμαδα μέχρι την ασφαλή προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση από το γήπεδα μετά από τη λήξη του αγώνα, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες παρουσίας στα γήπεδα.

Κοινή στόχευση, όπως τόνισαν οι δύο Υφυπουργοί, η επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς καμία έκπτωση στους όρους ασφάλειας έναντι του κορωνοϊού. Συνθήκη που πληρείται από τη συγκεκριμένη πρόταση της Super League και εξυπηρετείται από τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουν στη Λίγκα το ευαίσθητο και ζωτικό ζήτημα οι ΠΑΕ.

Άμεσα, λοιπόν, το εν λόγω σχέδιο θα τεθεί υπόψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, από την οποία θα ζητηθεί να αποφανθεί σχετικά.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε: «Μετά από αρκετή δουλειά και καλή προετοιμασία, η Super League κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτή θα είναι οδηγός για μια συζήτηση με τους λοιμωξιολόγους και με την ελπίδα ότι σύντομα θα καταφέρουμε να υπάρξουν οργανωμένα και πειθαρχημένα φίλαθλοι στις κερκίδες. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση διότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά από τους διοργανωτές του πρωταθλήματος, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, εφόσον ενώσουμε δυνάμεις. Είναι επίσης σημαντική η άριστη συνεργασία που έχουμε με το συνάδελφο και καλό φίλο, Νίκο Χαρδαλιά. Με την εμπειρία την οποία έχει, με την διάθεση να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό συνολικότερα, σύντομα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε νούμερα, ημερομηνίες, λεπτομέρειες εφαρμογής και χρονοδιάγραμμα».

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε από την πλευρά του: «Η σημερινή μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και με διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας. Επιβεβαιώθηκε η εδραιωμένη βούληση όλων των συμμετεχόντων να επιστρέψουν σταδιακά και κυρίως με απόλυτη ασφάλεια, οι φίλαθλοι στα ελληνικά γήπεδα. Η Πολιτική Προστασία θα σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια της Super League και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Υφυπουργό, τον αγαπητό Λευτέρη Αυγενάκη, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Να διασφαλίσουμε ότι τα ελληνικά γήπεδα θα υποδεχθούν και πάλι κόσμο, με όλες τις προϋποθέσεις πλήρους προστασίας από τον κορωνοϊό. Βρισκόμαστε σε διαδικασία λεπτομερειακής εξέτασης των όρων και των προϋποθέσεων κι ελπίζω ότι σύντομα, πάντα με τη στενή συνεργασία των εμπειρογνωμόνων και των λοιμωξιολόγων μας, θα έχουμε ευχάριστα νέα να ανακοινώσουμε».