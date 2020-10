Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Χιτλερικές φιέστες και ρητορική μίσους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη και λίγες ημέρες πριν την καταδίκη τους, οι πρώην βουλευτές της οργάνωσης προκαλούσαν σε κάθε ευκαιρία.