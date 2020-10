Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Δριμύτερος επέστρεψε στην Ιταλία ο "εφιάλτης" του COVID-19.

Στη "δίνη" του κορονοϊού φαίνεται πως εισέρχεται ξανά η Ιταλία καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ιταλία κατέγραψε 7.332 νέα κρούσματα κορονoϊού τις τελευταίες 24 ώρες.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό νέων κρουσμάτων στη χώρα από τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις ιταλικές αρχές, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων ανήλθε σε 372.799 την Τετάρτη.

Στις 21 Μαρτίου, η Ιταλία είχε καταγράψει 6.557 νέα κρούσματα.