Κοινωνία

Αίτηση αναίρεσης για το τριπλό φονικό στην Θάσο (βίντεο)

Τι ζητούσε ο καταδικασμένος πρώην επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη προ ημερών στην Βουλγαρία. Τι λέει ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων στον ΑΝΤ1.

Αίτηση αναίρεσης της ποινής του, κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο πολυισοβίτης πρώην επιχειρηματίας, ο οποίος έχει καταδικαστεί για το τριπλό φονικό στην Θάσο, το 2001.

Λίγες μέρες μετά την σύλληψη του στη Βουλγαρία, συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν οι επιμέρους αιτήσεις αναίρεσης και να γίνει επιμέτρηση της ποινής με το νέο ποινικό κώδικα.

Ο Καβαλιωτης πρώην επιχειρηματίας διέφυγε το καλοκαίρι του 2018. Κάτω από άκρα μυστικότητα οι αρχές της Βουλγαρίας κατάφεραν να τον συλλάβουν πριν από περίπου δυο εβδομάδες».

Η έκδοση του 63χρονου πολυισοβίτη στη χώρας μας αναμένεται σύντομα, όπως και η οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου για το αίτημα αναίρεσης της ποινής για μια υπόθεση που σόκαρε την Ελλάδα.