Κοινωνία

Σοκ από το μαχαίρωμα σκύλου στην Νίκαια (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένας εκπαιδευτικός χτύπησε και τραυμάτισε με σουγιά το άτυχο ζώο. Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε κι ο ιδιοκτήτης του σκύλου.

Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου, είδε το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά, σύμφωνα με καταγγελίες, έναν εκπαιδευτικό στη Νίκαια.

Ο εκπαιδευτικός βασάνισε και μαχαίρωσε με σουγιά ένα σκύλο, σε γειτονιά της Νίκαιας. Ο δράστης δεν σταμάτησε να βασανίζει το ζώο ούτε όταν αυτό έπεσε αιμόφυρτο στον δρόμο. Μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες έφυγε ατάραχος από το σημείο.

Παράλληλα ένας δεύτερος άνδρας συνεργός στο έγκλημα χτυπούσε τον σκύλο ανηλεώς με σιδερένιο λοστό στο κεφάλι.

Πάρα τους αφόρητους πόνους το σκυλάκι δεν έδειξε κανένα σημείο επιθετικότητας στους ανθρώπους που το σήκωσαν για να το σώσουν. To σκυλί μετά την επέμβαση στάθηκε ξανά στα πόδια του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γείτονες του καθηγητή ο σουγιάς είχε γίνει μόνιμη προέκταση του χεριού του και μάλιστα συνήθιζε να λέει χαρακτηριστικά: «Έχω πάντα πάνω μου σουγιά γιατί έχω κακούς γείτονες και πρέπει να προσέχω».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δυο δράστες και μαζί με τον ιδιοκτήτη του σκύλου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Πειραιά όπου ζήτησαν και πήραν αναβολή.

Αυστηροποίηση των ποινών για τους βασανιστές ζώων

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης με αφορμή το περιστατικό του αποτρόπαιου βασανισμού σκύλου στην Κρήτη δήλωσε «ο πρόσφατος άγριος βασανισμός ζώου που συνέβη στην Κρήτη αναδεικνύει την αναγκαιότητα της θέσπισης ενός βαρύτερου ποινικού πλαισίου που θα καθιστά αποτελεσματικότερη τη δίωξη και τιμωρία των βασανιστών ζώων. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προτείνουμε στη Βουλή να υιοθετήσει τέτοια βαρύτερη νομοθεσία».