Αθλητικά

Κορονοϊός - Euroleague: Τέλος το 20-0, αλλάζει ο κανονισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ίσως γίνουν τελικά ακόμη και τα ματς που κατακυρώθηκαν 20-0!

Αλλάζει ρότα η Eurpleague, μετά τις συνεχείς ματαιώσεις αγώνων λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στις ομάδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, θα επανεξεταστεί το θέμα των αγώνων που δεν έγιναν και της τιμωρίας του 20-0 των ομάδων που δεν μπορούν να κατεβάσουν ομάδα με 8 παίκτες και πλέον.

Παρότι ήδη γίνει το 90% των αγώνων, η Euroleague θα προτείνει αλλαγή που αφορά το εν λόγω άρθρο.

Οι ομάδες που δεν θα έχουν τουλάχιστον 8 διαθέσιμους παίκτες, δεν θα χάνουν το ματς με 20-0 άνευ αγώνα, αλλά θα παίζουν σε άλλη ημερομηνία τα ματς που δεν μπορούν να παίξουν, με τις αναβολές να μην ξεπερνούν τις τρεις.

Εφόσον η αλλαγή του κανονισμού γίνει δεκτή, θα γίνουν κανονικά σε μεταγενέστερη ημερομηνία τα ματς Βιλερμπάν–Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν–Ερυθρός Αστέρας, Μπασκόνια-Ζενίτ και Μπασκόνια–Βαλένθια.