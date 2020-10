Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γηροκομείο σε καραντίνα απο την ΓΓΠΠ

Τι προκάλεσε τον συναγερμό στις Αρχές. Ποια μέτρα λαμβάνονται και μέχρι πότε

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωσαη της ΓΓΠΠ, "λόγω επιβεβαιωμένου υψηλού επιδημιολογικού φορτίου σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Ιωάννινα, κατόπιν σχετικών ελέγχων, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, καθώς και σε συνεννόηση με τα στελέχη του ΕΟΔΥ που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, το εν λόγω κέντρο φροντίδας τίθεται σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Συγκεκριμένα:

Αναστέλλεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου στο ανωτέρω κέντρο φροντίδας, εξαιρουμένου του προσωπικού, το οποίο με μέριμνα της διοίκησης θα εναλλάσσεται και θα μετακινείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η τροφοδοσία και η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.), στο ανωτέρω κέντρο φροντίδας θα γίνεται από τους προμηθευτές, χωρίς δυνατότητα εισόδου τους σε αυτό, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 10 ημέρες από 14-10-2020 και ώρα 21.00 έως 24-10-2020 και ώρα 21.00".