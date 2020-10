Κοινωνία

Νέος συναγερμός για το γηροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι, ενώ αρχές του μήνα είχαν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Κρούσμα και σε γηροκομείο στο Μεταξουργείο.

Τέσσερις ηλικιωμένοι από την Μονάδα Φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Αττικής.



Συγκεκριμένα δύο στο «ΕΛΠΙΣ» και 2 στο «Λαϊκό». Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη Μονάδα αρχές του μήνα είχαν εντοπιστεί 47 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιχνηλάτησης από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στη Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων στο Μεταξουργείο, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε θετικό κρούσμα covid-19 σε φιλοξενούμενη στη Μονάδα. Πρόκειται για 87χρονη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».