Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ

Ανησυχητική η κατάσταση στην Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο. Τι ανακοίνωσε ο Μακρόν.

Την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες στο Παρίσι και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η απαγόρευση αυτή θα τεθεί σε ισχύ το Σάββατο και θα διαρκέσει αρχικά τέσσερις εβδομάδες. Όποιος κυκλοφορεί έξω κατά τις ώρες απαγόρευσης, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί «θα πρέπει να έχει κάποιον καλό λόγο», πρόσθεσε ο Μακρόν. Σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση, θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να παρατείνει αυτήν την απαγόρευση για άλλες δύο εβδομάδες, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. «Έξι εβδομάδες, είναι αρκετός χρόνος», σημείωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική τηλεόραση.

Εκτός από το Παρίσι, οι περιορισμοί θα ισχύσουν επίσης στη Γκρενόμπλ, τη Λιλ, τη Λιόν, την Τουλούζη και άλλες πόλεις. Κατά τη διάρκεια των ωρών της απαγόρευσης της κυκλοφορίας δεν θα μπορεί κανείς να πάει σε εστιατόρια ή να επισκεφθεί φίλους, συνέχισε ο Μακρόν. Δεν θα υπάρξουν όμως περιορισμοί στα δημόσια μέσα μεταφοράς, ούτε απαγόρευση ταξιδιών μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι διαφορετικό από το πρώτο, επειδή ο ιός έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική», ωστόσο διαβεβαίωσε ότι «δεν έχουμε χάσει τον έλεγχο».

Σήμερα, η Γαλλία ανακοίνωσε 22.591 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε έξι ημέρες που ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπερνά τις 20.000 σε 24ωρη βάση. Καταγράφηκαν επίσης 104 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 33.037. Συνολικά, τα κρούσματα φτάνουν τα 779.063 από την αρχή της πανδημίας.