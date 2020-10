Παράξενα

Κατηγορούμενος για φωτιά ζήτησε... 3000 ευρώ από τον Δήμο για να μην προφυλακιστεί! (βίντεο)

Απίστευτο κι όμως... αληθινό. Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι δημοτικοί σύμβουλοι. Τι αποφάσισαν τελικά.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ζάκυνθο, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, στις αιτήσεις πολιτών συμπεριλαμβανόταν και αυτή του ανθρώπου που πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκε για εμπρησμό στον Σκοπό, ο οποίος ζήτησε από το Δήμο να του δοθεί το ποσό των 3.000 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση για να πληρώσει την εγγύηση που όρισε το Δικαστήριο.

Με τη σύμφωνη γνώμη αντεισαγγελέα και ανακρίτριας, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους –εμφάνιση κάθε Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα– και καταβολή εγγύησης 3.000 ευρώ έως τις 19 Οκτωβρίου 2020 (αν το ποσό δεν έχει κατατεθεί έως τότε, θα συλληφθεί και θα προφυλακιστεί).



Η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε σε τα μέσα ενημέρωσης και έκανε το γύρο του διαδικτύου εξαιτίας της ανάρτησης που έκανε το συγκεκριμένο άτομο στο Facebook με την οποία ήθελε να ευχαριστήσει για την παρέμβασή τους στη δικαιοσύνη πολιτικά πρόσωπα. Ακολούθησαν ανακοινώσεις τόσο από τον Βουλευτή όσο και από τον Αντιπεριφερειάρχη οι οποίοι διέψευσαν τα όσα ισχυριζόταν.



Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν στήριξαν το αίτημά του.





Πηγή: imerazante.gr