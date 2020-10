Παράξενα

Παιδί κοιμάται σε σκηνή για να συγκεντρώσει χρήματα για κέντρο περίθαλψης

Άρχισε να κοιμάται στην σκηνή στον κήπο του τον Μάρτιο. Πόσα χρήματα κατάφερε να μαζέψει.

Ένα αγόρι από τη Βρετανία, που άρχισε να κοιμάται σε μια σκηνή στον κήπο του τον Μάρτιο, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα στη μνήμη των γειτόνων του, πανηγύρισε σήμερα, καθώς με την πρωτοβουλία του κατάφερε να μαζέψει περισσότερες από 40.000 λίρες.

Ημέρες αφότου η Βρετανία επέβαλε πανεθνικό λοκντάουν για να περιορίσει τη διασπορά της Covid-19 τον Μάρτιο, ο Μαξ Γούσεϊ, 10 ετών, ξεκίνησε την προσπάθειά του να συγκεντρώσει 100 λίρες για ένα κέντρο περίθαλψης στην περιοχή του που φρόντισε τους γείτονές του Ρικ και Σου, οι οποίοι πέθαναν από καρκίνο, φοβούμενος ότι το κέντρο αυτό θα πληγεί λόγω των περιορισμών για τον νέο κορονοϊό.

Την ιδέα να κατασκηνώσει στον κήπο την εμπνεύστηκε από τον Ρικ, ο οποίος χάρισε στον Μαξ την σκηνή του λίγο προτού πεθάνει, προτρέποντάς τον να ζήσει μια περιπέτεια μέσα σε αυτήν.

«Ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος, βρισκόταν σε απίστευτη φόρμα, λάτρευε την ύπαιθρο», είπε στο Ρόιτερς ο Μακ, ο οποίος ζει στο Μπράουντον, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Από τότε που ξεκίνησε το εγχείρημά του, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια φωλιά μερμηγκιών κάτω από τη σκηνή του, που του άφησε κόκκινα σημάδια στο σώμα του, όμως, όπως εξήγησε, ο καιρός ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς έπρεπε να στερεώνει τη σκηνή του μέσα στη νύχτα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

«Σχεδιάζω να περάσω έναν χρόνο στη σκηνή και θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια», ανέφερε ο Μαξ, προτού η μητέρα του Ρέιτσελ τον διακόψει: «Τότε θα επιστρέψεις μέσα». «Όχι, δεν θα το κάνω», της απάντησε ο Μαξ.

Φωτογραφία: Rachel Woosey