Ο Τραμπ “έβαλε” τον Μπάιντεν σε... αναπηρικό καροτσάκι (εικόνα)

Ανάρτηση στο Twitter ενδεικτική του πολιτικού "πολιτισμού" του Ντόναλντ Τραμπ.

Επίδειξη προεκλογικού πολιτικού... "πολιτισμού" από τον Ντόναλντ Τραμπ

Στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ μπήκε και πάλι η ηλικία του Τζο Μπάιντεν, παρότι η διαφορά τους είναι μόλις 3 χρόνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε μία επεξεργασμένη εικόνα που χρησιμοποιούν αστειευόμενοι οι οπαδοί του στο διαδίκτυο. Σε αυτή απεικονίζεται το πρόσωπο του Τζο Μπάιντεν στο σώμα ενός υπερήλικα, ο οποίος κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο σε χώρο με πολλούς ακόμα ηλικιωμένους σε οίκο ευγηρίας.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας χρησιμοποιεί ένα λογοπαίγνιο σβήνοντας το γράμμα "P" από το "President", αφήνοντας σκέτη τη φράση "Biden for Resident", το οποίο περιφραστικά σημαίνει "Μπάιντεν για τρόφιμος γηροκομείου".