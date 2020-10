Αθλητικά

Ελλάδα – Κόσοβο: “Πέταξε” τζάμπα βαθμούς η Εθνική ομάδα

Όλα μηδέν στο Ολυμπιακό Στάδιο για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Η Εθνική έμεινε στο 0-0 στο ΟΑΚΑ με το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ στην 4η αγωνιστική του Β' ομίλου του Nations League και πέταξε δυο βαθμούς στην προσπάθεια για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η Σλοβενία νίκησε εύκολα 4-0 τη Μολδαβία κι είναι μόνη πρώτη με 10β., με τη γαλανόλευκη να ακολουθεί στους 8.

Η Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με το Κόσοβο ήταν πολύ καλύτερη από το αντίστοιχο διάστημα στη νίκη επί της Μολδαβίας. Τότε, όμως, ο Μπακασέτας είχε ευστοχήσει στο πέναλτι, κάτι που δεν έκανε στο 20’.

Το πέναλτι κέρδισε ο κορυφαίος του πρώτου μέρους Λημνιός σε τράβηγμα του Σάλα στην περιοχή. Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Μούριτς έπεσε στη σωστή γωνία και απέκρουσε.

Τι άλλο είδαμε από την Εθνική; Μια ομάδα που πίεζε, έπαιζε με ψηλά τις γραμμές και προσπαθούσε χάρη στην ταχύτητα κυρίως του Λημνιού να απειλήσει. Το Κόσοβο δεν κλείστηκε και απεναντίας έκανε 2-3 πολύ επικίνδυνες αντεπιθέσεις (36’ Καστράτι).

Η Εθνική δημιούργησε ευκαιρίες με μεγαλύτερη αυτή του Παυλίδη στο 36’, ενώ σωστά δεν είχε μετρήσει γκολ του ίδιου στο 29’ ως οφσάιντ. Ο Λημνιός στο 21’ νικήθηκε από τον Μούριτς, στο 27’ ο Παυλίδης είχε σουτ στην έξω πλευρά των διχτύων, ενώ στο 41’ ο Κοσοβάρος γκολκίπερ νίκησε πάλι τον Λημνιό.

Με το καλησπέρα στο β’ μέρος, ο πολύ καλός Καστράτι έφυγε στην πλάτη της άμυνας από αριστερά αλλά ο Βλαχοδήμος είπε «όχι» στο πλασέ του Κοσοβάρου. Πάλι ο Καστράτι στο 52’ έφτιαξε φάση από δεξιά αυτή τη φορά, με την μπάλα να καταλήγει στον Πασαράντα που πλάσαρε και ο Χατζηδιάκος απέκρουσε πάνω στη γραμμή.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύονταν την έλλειψη φρεσκάδας των διεθνών μας, χτυπώντας συνεχώς στην κόντρα. Στο 58’ η Εθνική έχασε διπλή ευκαιρία με Λημνιό και Ζέκα, με τον Φαν Σιπ να ετοιμάζει αλλαγές.

Μπουχαλάκης και Φούντας μπήκαν αντί του τραυματία Ζέκα και Μάνταλου στο 62’, με τη «γαλανόλευκη» να παίρνει μέτρα και να πιέζει, με τον Κόσοβο να δίνει χώρο και να κλείνεται στην άμυνα.

Στο 72’ ο Φούντας βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά σούταρε άουτ και μετά μπήκαν και οι Πέλκας, Φορτούνης αντί των Λημνιού και Μπακασέτα. Έχοντας απέναντι μια ομάδα που έπαιζε φουλ άμυνα και όλη πίσω η Εθνική δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους εύκολα.

Η Εθνική συνέχισε να κυκλοφορεί τη μπάλα με υπομονή και να ψάχνει κάτι καλό στην περιοχή του Κοσόβου, μια ακόμη κλασική ευκαιρία για γκολ, αυτή όμως δεν ήρθε ποτέ. Το τελικό 0-0 έριξε την ομάδα μας στη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω πλέον από τους Σλοβένους.

Οι συνθέσεις:

Ελλάδα (Τζον Φαν'τ Σχιπ / 4-2-3-1): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος (85' Λαμπρόπουλος), Σβάρνας, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Ζέκα (62' Μπουχαλάκης), Λημνιός (73' Πέλκας), Μπακασέτας (73' Φορτούνης), Μάνταλος (63' Φούντας), Παυλίδης.

Κόσοβο (Μπερνάρ Σαλάντες / 4-2-3-1): Μούριτς, Ντρέσεβιτς, Αλίτι, Βοιβόντα, Πατσαράντα, Σάλα, Λοσάι (34' Ρασκάι), Καστράτι, Τσελίνα (63' Χασάνι), Χαντεργκιονάι, Κολόλι (80' Ρασάνι)