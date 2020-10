Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Τελευταία μέρα χάσης η σημερινή και παραμονή της Νέας Σελήνης και η ανυπομονησία είναι στα ύψη… Υπάρχει μία περίεργη στασιμότητα, κάτι μας κρατάει πίσω.

ΚΡΙΟΣ: Είναι μία δύσκολη μέρα για εσάς γιατί νιώθετε ότι είστε ευάλωτοι και ότι οι αποφάσεις των άλλων σας επηρεάζουν. Ομολογουμένως, δε νιώθετε αυτοτέλεια και κυρίως νιώθετε μία αδυναμία δράσης που δεν είναι το καλύτερό σας. Ερωτικά, τα πράγματα έχουν στασιμότητα αλλά δεν είναι αυτό το θέμα σας… Είναι που νιώθετε ότι σας βάζουν σε πρόγραμμα το οποίο αρνείστε να αποδεχτείτε!

ΤΑΥΡΟΣ: Σίγουρα έχετε πολλά να κάνετε σήμερα και κυρίως πολλά να βάλετε σε τάξη! Αυτό που σας αρέσει είναι που είστε αρκετά δημιουργικοί και κυρίως ότι έχετε επιλογές. Ερωτικά, τα πράγματα βαίνουν όλο και καλύτερα αλλά παραμένετε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Δεν αφήνεστε γιατί λειτουργείτε με τη λογική… Οικονομικές σκοτούρες δε λείπουν, αλλά αυτό θα διαρκέσει επί μακρόν!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Προσπαθείτε να βρείτε τα δεδομένα σας και να πορευτείτε με αυτά. Σίγουρα, έχετε κάποιον έλεγχο σήμερα, τουλάχιστον περισσότερο από εχθές αλλά ξέρετε ότι η αναδρομή στο παρελθόν είναι απαραίτητη. Αν αποδεχθείτε λάθη οργάνωσης θα νιώσετε καλύτερα. Ερωτικά, η ανάγκη σας για παραμονή στο σπίτι σας φέρνει και πιο κοντά γιατί έτσι μπορείτε να είστε πιο συγκεντρωμένοι στο συνομιλητή σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Έχετε ανυπομονησία, γιατί δεν μπορείτε να μοιράσετε τον χρόνο ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια. Αν όμως συνεχίσετε να το κάνετε αυτό θα έχετε δυσαρεστημένους όλους και κυρίως τον εαυτό σας! Ερωτικά, νιώθετε ότι σας πιέζουν αλλά αυτό που σας πιέζει είναι ότι ακριβώς έχουν δίκιο και εσείς το παραδέχεστε σιωπηρά… Αφήστε που στο μυαλό σας είναι έντονο το παρελθόν και τα παρελκόμενά του στον έρωτα!

ΛΕΩΝ: Μέρα πολύ κινητική για εσάς και αυτό που σας μπλοκάρει είναι τα όρια που δεν θέλετε να αποδεχθείτε ότι υπάρχουν. Ερωτικά είστε φαφλατάδες αλλά ξέρετε ότι αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε επί μακρόν. Θα χρειαστεί να δεσμευθείτε για κάτι που θα πρέπει να το υλοποιήσετε. Έχετε αυξημένη ανάγκη για έξοδα που όμως τα έχετε σε πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες σας!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι μία μέρα που σας κατεβάζει τους ρυθμούς αλλά αυξάνει την ανασφάλεια που νιώθετε. Νιώθετε ότι χρειάζεται να καθίσετε στην άκρη και να παρακολουθείτε πριν δράσετε γιατί η όποια παρέμβασή σας δε θα βοηθήσει σε κάτι, απεναντίας θα δυσχεράνει την κατάσταση. Ερωτικά πάντως, είστε πιο ανάλαφροι γιατί νιώθετε ότι έχετε το πάνω χέρι… Σίγουρα όμως μπορείτε και καλύτερα!

ΖΥΓΟΣ: Έντονη μέρα η σημερινή για εσάς και αυτό που θέλετε να έχετε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλα δε θα σας βγει σε καλό! Κυρίως γιατί δεν βλέπετε όρια και δεν επιτρέπονται ελευθερία και παρεμβάσεις στο επίπεδο και στο βαθμό που εσείς το κάνετε… Έχετε έντονη παρόρμηση σήμερα και στον έρωτα κυρίως γιατί πιστεύετε ότι χάνετε ένα κομμάτι από αυτό σας ανήκει… Αλλά, δεν μπορείτε να το αποσαφηνίσετε πλήρως!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είστε λίγο κλεισμένοι στον εαυτό σας σήμερα και το θετικό είναι ότι ξέρετε και το λόγο για τον οποίο το κάνετε. Είναι που θέλετε να ξεκαθαρίσετε το μέσα σας χωρίς να θέλετε να το μοιραστείτε με κανέναν… Ερωτικά, αν έχετε μετανιώσει για κάτι, δεν είναι κακό να το παραδεχθείτε πρώτα εσείς και στη συνέχεια να κάνετε τις επικοινωνίες σας. Σίγουρα θα τις κάνετε με τον γνωστό σας τρόπο, δηλαδή χωρίς τυμπανοκρουσίες!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Για εσάς είναι μία μέρα που δυσκολεύεστε να ακολουθήσετε τους στόχους σας. Είτε είστε υπερ-φιλόδοξοι είτε προσπαθείτε να διεισδύσετε σε κάτι που δε σας ανήκει και τελικά απογοητεύεστε. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ανάγκη για καινούργια πράγματα αρκεί να έχετε καταφέρει να βάλετε στην άκρη τα παλιά και να είστε σίγουροι για τις αποφάσεις σας. Ερωτικά, θέλετε ανεξαρτησία η οποία ενοχλεί και δημιουργεί υποψίες!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μέρα με έντονα επαγγελματικά θέματα είναι η σημερινή για εσάς και αυτό που θα κάνετε είναι να ασχοληθείτε με αυτά χωρίς απαραίτητα να βρείτε και το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτό που σας βοηθάει πάντως, είναι η εμπειρία σας αλλά και οι γνώσεις σας! Ερωτικά πάντως, υπάρχει ταύτιση απόψεων και θεωρητικά σύμπνοια και συμπαράσταση. Καθόλου δεν αποκλείεται να κάνετε και μία γενναία κουβέντα και να ικανοποιηθούν και τα δύο μέρη!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ:Έχετε επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο ο οποίος σας κάνει και τσαλίμια γιατί το ένστικτό σας λειτουργεί κάποιες φορές υπερβολικά και εσείς δεν ξέρετε αν θα πρέπει να το εμπιστευτείτε ή να κάνετε παύση. Ερωτικά έχετε δεύτερες σκέψεις και ορθώς αρκεί να ξέρετε προς ποια κατεύθυνση θα ρίξετε τα βέλη σας… Επαγγελματικά, ένα βήμα πίσω μπορεί να κάνει τη διαφορά γιατί κάτι προσπεράσατε χωρίς να του δώσετε την πρέπουσα σημασία!

ΙΧΘΥΕΣ: Είστε και εσείς που δεν είστε και πολύ της δράσης αλλά περισσότερο της θεωρίας. Σήμερα ωστόσο είστε και αρκετά κλειστοί και προβληματισμένοι με τα οικονομικά σας. Είναι αυτά που είναι και δεν διορθώνονται αν δεν κουνήσετε το χέρι σας… Ερωτικά, κάτι περιμένετε αλλά δε σας έρχεται και καλά κάνετε και σκέφτεστε να το εγκαταλείψετε γιατί προφανώς σας αξίζει κάτι καλύτερο! Ειδικά, αν είναι σε πρώιμο στάδιο οπότε και θα σας είναι πιο εύκολο!

