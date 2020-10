Πολιτική

Στη Σύνοδο Κορυφής η τουρκική παραβατικότητα

Το χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τα άλλα θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες της ΕΕ.

Έτοιμες για τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής μέσα σε ένα μήνα είναι οι Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει στις 15.00 (ώρα Βρυξελλών).

Mε τα κρούσματα του κορονοϊού να ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια παγκοσμίως και τα 6 εκατομμύρια στην Ευρώπη, το ζήτημα του covid βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των 27 ηγετών των κρατών-μελών. Τόσο ο συντονισμός των δράσεων όσο και η δημιουργία και διανομή εμβολίου αναμένεται να απασχολήσει μεγάλο μέρος των διαβουλεύσεων.

Ψηλά στις συζητήσεις θα βρεθεί η τουρκική παραβατικότητα μετά τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει πού βρισκόμαστε» αναφορικά με την κατάσταση με την Τουρκία, τόνισε ευρωπαϊκή πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους υπογραμμίζοντας την «αλληλεγγύη της ΕΕ σε Ελλάδα και Κύπρο». Παράλληλα, η ίδια πηγή, σημείωσε ότι «ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Αναφερόμενη στις αποφάσεις της περασμένης Συνόδου Κορυφής, η ευρωπαϊκή πηγή επισήμανε «ότι έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Δεκέμβριο, όπως επίσης έχει συμφωνηθεί μεθοδολογία» για την αντιμετώπιση της κατάστασης .

Μετά το προηγούμενο Συμβούλιο, τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν όσο και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, είχαν σημειώσει ότι η ΕΕ έχει στη διάθεσή της «εργαλειοθήκη», την οποία θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που η κυβέρνηση Ερντογάν συνεχίσει τις μονομερείς ενέργειες.

«Οι κινήσεις της Τουρκίας αντίκεινται στο πνεύμα όσων συμφωνήσαμε, δηλαδή σε κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης να προσπαθήσουμε με διπλωματικά μέσα να αποκλιμακώσουμε την ένταση της διαμάχης» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι «στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δώσαμε στην Τουρκία μια ξεκάθαρη επιλογή. Είτε την ανανέωση των σχέσεών της με την Ευρώπη είτε να αντιμετωπίσει συνέπειες εάν συνεχιστεί αυτή η επιθετική συμπεριφορά. Δυστυχώς, φαίνεται πως -προς το παρόν- η Τουρκία έχει επιλέξει τον δεύτερο δρόμο».

Εν συνεχεία, το ΒREXIT είναι στον κατάλογο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

«Είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να υπάρξει συμφωνία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην επιστολή πρόσκληση προς τους επικεφαλής των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ωστόσο, το μήνυμα των υπουργών μετά το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων, την περασμένη Τρίτη, ήταν πως όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

Τέλος, οι ηγέτες αναμένεται να εστιάσουν, επίσης, στην κλιματική αλλαγή και στις σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική.