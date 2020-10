Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνέχεια με τη “μάχη” των αναστολών

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τις τελικές ποινές των καταδικασθέντων στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής.

Με φόντο την φυλακή ξεκινά σήμερα στις 10 το πρωί η προσπάθεια των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν σε πρόσκαιρες καθείρξεις , πλην του δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα , να πείσουν το δικαστήριο να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις τους ώστε να μην κρατηθούν.

Η απόφαση για τις αναστολές των ποινών εκτιμάται πως θα εκδοθεί είτε αργά το βράδυ σήμερα είτε την Παρασκευή.

Στην διάρκεια αυτής της προσπάθειας οι κατηγορούμενοι δικαιούνται να εξετάσουν μάρτυρες και η υπεράσπισή τους να επιχειρηματολογήσει νομικά για το "αχρείαστο" της φυλάκισης ή την ζημιά στον οικογενειακό βίο που θα επιφέρει η κράτηση . Ήδη χθες το απόγευμα κατέθεσε η πρώτη μάρτυρας προς στήριξη κατηγορουμένου που διεκδικεί να μην οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης και θα συνεχιστεί σήμερα από τις 10 το πρωί.

Από την άλλη πλευρά , τα θύματα και οι εκπρόσωποί τους στο δικαστήριο, αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου που θα δικαιώσει νεκρούς και τους οικείους τους καθώς και εκείνους που γλύτωσαν με μικρές ή μεγαλύτερες πληγές στα σώματά τους από τις βίαιες ενέργειες που καταλογίζονται στην εγκληματική οργάνωση. Μία οργάνωση που σύμφωνα με την δικαστική απόφαση καταγράφει δύο δολοφονίες , μία απόπειρα δολοφονίας και πολλές επιθέσεις που άφησαν πίσω τους τραυματίες και ζημιές. Η πολιτική αγωγή θεωρεί πως οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο στην ηγετική ομάδα "τείνουν προς το ανώτατο όριο". Όμως, οι συνήγοροι των θυμάτων θεωρούν πως οι ποινές για τις συνέργειες σε ανθρωποκτονία Φύσσα και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ είναι σαφέστατα μικρότερες από την δυνατότητα που είχαν οι δικαστές.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για τις συνολικές ποινές, πλην του Γιώργου Ρουπακιά εκείνοι που καταδικάστηκαν σε μεγαλύτερες ποινές είναι οι επτά της διευθυντικής ομάδας, με τους έξι στα 13 χρόνια και έναν στα 10 χρόνια αλλά και οι δύο πυρηνάρχες Νίκαιας Γιώργος Πατέλης και Περάματος Αναστάσιος Πανταζής. Μαζί τους και ο , κατά την δικογραφία, άμεσος συνεργός στην δολοφονία Φύσσα και υψηλόβαθμο στέλεχος, κάτω από τον πυρηνάρχη στη Νίκαια, Ιωάννης Καζαντζόγλου. Οι δύο πυρηνάρχες έχουν παραπεμφθεί μαζί με τους βουλευτές ως μέλη της διοίκησης της εγκληματικής οργάνωσης πλην όμως αποδεχόμενο το δικαστήριο την πρόταση της Εισαγγελέως καταδικάστηκαν ως μέλη.

Οι πιο υψηλές ποινές που επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αφορούν τον Νίκο Μιχαλολιάκο και πέντε μέλη του πολιτικού Συμβουλίου της Χρυσής Αυγής , δηλαδή τους Γιάννη Λαγό, Ηλία Κασιδιάρη, Γιώργο Γερμενή, Χρήστο Παππά και Ηλία Παναγιώταρο με 13ετή κάθειρξη. Η επόμενη ομάδα είναι ο έβδομος του πολιτικού συμβουλίου Αρτέμης Ματθαιόπουλος , οι δύο πυρηνάρχες και το στέλεχος της Τοπικής Νίκαιας, με 10ετή κάθειρξη .

Ακολουθούν εννέα κατηγορούμενοι , όλοι συνεργοί στην δολοφονία Φύσσα, που η συνολική τους ποινή είναι 9 χρόνια κάθειρξης . Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και οι πρώην βουλευτές που κρίθηκαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης , αλλά και οι καταδικασθέντες για απόπειρα ανθρωποκτονίας , καταδικάστηκαν είτε σε καθείρξεις 6 ή 7 ετών είτε σε φυλακίσεις 2 έως και 5 ετών.

Να σημειωθεί πως αν το δικαστήριο αποφασίσει τον εγκλεισμό κατηγορουμένων η παραμονή τους στην φυλακή , ανάλογα με την ποινή καθενός, θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο από τα 3 έως τα 4,8 έτη με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις για αποφυλάκιση με την συμπλήρωση έκτισης των 3/5 της ποινής και αφού αφαιρεθούν οι χρόνοι προσωρινής κράτησης όσων προφυλακίστηκαν. Σε αυτόν τον μέσο όρο δεν υπολογίζονται οι περιπτώσεις όπου θα προσφέρεται εργασία εντός της φυλακής , τα λεγόμενα "μεροκάματα" όπου η κάθε μέρα μετρά διπλή . Με την συμπλήρωση , κατά μέσο όρο, 3,3 ετών έκτισης κάθε κρατούμενος για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής θα μπορεί να ζητήσει απόλυση υπό όρους από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια.