Οικονομία

Ασμάτογλου στον ΑΝΤ1: οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο διατίθεται από σήμερα.

Από τα 77 λεπτά το λίτρο ξεκινά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που διατίθεται από σήμερα στην αγορά, ωστόσο παρά τη χαμηλή (σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια) τιμή η ζήτηση αναμένεται να είναι περιορισμένη.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς η πλειονότητα των καταναλωτών αποθεματοποίησε πετρέλαιο θέρμανσης την περίοδο του Απριλίου - Μαίου οπότε - λόγω της πανδημίας - οι διεθνείς και οι λιανικές τιμές του πετρελαίου βρίσκονταν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και στα 74 λεπτά το λίτρο. Πάντως η μέση τιμή του καυσίμου κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου πέρυσι ήταν 1,04 ευρώ, που σημαίνει ότι εφέτος διαμορφώνεται σε επίπεδα 25% χαμηλότερα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών η τιμή του πετρελαίου κλιμακώνεται μέχρι 0,85 Ευρώ, ανάλογα με τις συνθήκες και την περιοχή παράδοσης.

Η ΟΒΕ συνιστά εξάλλου στους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και να επιλέξουν τη συμφερότερη τιμή ενώ αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με την παράδοση του πετρελαίου, μπορούν να καταφεύγουν στην Προστασία Καταναλωτή στο τηλ. 1520.